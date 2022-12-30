1230群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1-1）額外操作彰顯了日本決策者面臨的難題。日本央行本月將10年期國債殖利率上限提高了一倍，以幫助改善市場功能，但只是引發了決策者會進一步提高上限或徹底放棄殖利率曲線控制的更多押注。日本央行更頻繁地在市場上展開更大規模的操作，可能會損害流動性，並進一步扭曲殖利率曲線，與總裁黑田東彥讓曲線控制計畫更可持續的既定目標相矛盾。

從 BlueBay Asset Management 到 Schroders Plc. 等基金表示，他們增加了日本債券的空頭部位，其中一些還買入了日元。華僑銀行駐新加坡策略師 Christopher Wong 表示，市場將繼續測試日本央行的極限，YCC 調整可能只是未來更多調整的開始。

三菱日聯摩根士丹利證券的債券策略師 Keisuke Tsuruta 認為，「日本央行試圖解決一個問題的時候，另一個問題出現了」，「市場人士一直感覺 YCC 正在接近極限，但日本央行不承認。」

2）隨著不良的債務增加信貸裂痕放大：在經歷了多年的資金氾濫後，信貸市場出現了多個壓力點。隨著廉價資金成為過去，這些可能只是一個開始。僅在美國不良債務在 12 個月內就飆升了 300% 以上，歐洲的高收益債券發行更具挑戰性，槓桿率已達到創紀錄的一些指標。根據彭博彙編的數據，全球近 6500 億美元的債券和貸款處於困境。所有這些加起來構成了自金融危機以來對企業信用穩健性的最大考驗，並可能引發一波違約浪潮。

2-1） 去年美國的槓桿貸款 Leveraged loans 發行量為 8340 億美元，是金融危機爆發前 2007 年的兩倍多。隨著需求的增長，風險也隨之增加。Pitchbook LCD 編制的數據顯示，在今年新的美國貸款交易中，總槓桿水平相對於收益創下歷史新高。

瑞銀策略師馬特·米甚 (Matt Mish) 表示：槓桿貸款已經出現最大程度的過剩或低質量信貸積累，如果聯準會繼續其激進的貨幣政策路徑，明年違約率可能升至 9%，將比金融危機還要更高。

2022年12月15日

高盛表示了最近對槓桿貸款市場健康狀況的一些擔憂，在槓桿貸款市場中，公司通過浮動利率貸款借錢，而不是向投資者出售固定利率債券。高盛表示，到 2023 年底，違約率可能升至 3.5%，這將使明年成為『槓桿貸款違約率高於高收益同類貸款的第一個違約週期。

摩根士丹利此前「將槓桿貸款定位為新的信貸煤礦中的金絲雀」，取代了歷史上由垃圾級債務填補的角色。根據摩根士丹利和高盛的說法，現在後者中的大部分都被評為 BB（或高收益類別中質量最高的級別），槓桿貸款可能是信貸市場對經濟增長預期的更好指標。

羅傑斯說：這種觀點基於三個因素的共同作用：更高的利率、更弱的基本面、貸款市場評級構成的下降。槓桿貸款是一種浮動利率工具，因此今年利率的攀升導致貸款發行人近乎即時的支付沖擊，根據我們的估計，其償債成本總計成長了1倍以上。

隨著利率上升，人們對支持 1.2 兆美元抵押貸款市場的浮動利率貸款的信用質量的擔憂也在增加。人們普遍認為明年貸款將面臨更高的降級，根據Amherst Pierpont Securities LLC的說法，即使假設平均降級水平，CLO 也可能會受到傷害。大多數結構都有一個指導方針，如果他們的太多貸款被削減到 CCC 級別，可以迫使他們切斷對風險最高債券持有人的付款。

隨著利率上升幫助投資者獲得更高的息票，它們也給公司的現金流帶來壓力。它對可以高度槓桿化的公司造成壓力，使它們在經濟衰退時的迴旋餘地更小。 到 2023 年 10 月，美國投機級違約率可能從今年同月的 1.5% 升至 5%，前提是美國第二季度出現衰退且明年國內生產總值總體增長 0.4% . 這是根據穆迪投資者服務公司的基線預測得出的。

根據美國銀行的數據，大約70%的槓桿貸款已被 CLO 購買，CLO投資組合中近三分之一的貸款評級為 B-，僅比 CCC 高一個檔次。如果評級公司將足夠多的貸款降級為 CCC——在某些情況下超過投資組合的 7.5%——那麼 CLO 可能會開始從評級較低的部分轉移現金流，從而傷害投資者。

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