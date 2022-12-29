啟發盤勢｜外資放長假 留意1族群續漲行情

國際消息面，TrendForce下調2022年iPhone14系列出貨量後，蘋果周三再跌超3％，刷18個月來新低，今年以來市值已蒸發約1 兆美元。加上中國清零政策結束可能導致全球新冠疫情惡化，市場信心低靡，美債殖利率攀升，蘋果一路下探，科技股持續成為壓盤重心，美股尾盤加速拋售，四大指數全數收黑，道瓊收跌超過365點，標普、那指和費半跌逾1％。

美國科技股下挫，台股昨（28）日開低震盪，盤中摜破14,300點和14,200點整數關卡，失守半年線約14,312點和5日線約14,298點，午盤後最低來到14,119.3點，下跌209.13點，尾盤台積電和聯發科小反彈，但高價股釀災，代表中小型股的櫃買指數續挫，航運、金融震盪，台股指數下跌155.33點收在14,173.1點，跌幅1.08％，失守半年線和5日線，外資續放長假，大盤成交值仍相對萎縮來到1,603億元。

台積電昨日表現疲弱，不過午後出現跌點收斂，終場下跌6元收451元，跌幅落在1％；聯發科（2454）盤中最低點來到621元，跌幅近5％，尾盤跌勢縮小，終場僅下跌1％；聯電（2303），力積電（6770）等股，跌幅落在2％左右，惟鴻海（2317）表現相對抗跌，力守在平盤上。上市觀光族群中，雲品（2748）以64.9元漲停，股價達四年多以來新高；八方雲集（2753）則9％漲幅緊追在後，盤中最高價來到224元，另還有美食-KY（2723），寒舍（2739），王品（2727）等股則上漲4～6％；新天地（8940），夏都（2722），鳳凰（5706）等股也持續在平盤之上表現，今日可留意觀光股續漲力道。

法人表示，觀察目前美元資金與美國企業明年的展望，大部分仍然維持樂觀，所以整體架構來說，美國經濟衰退是因為GDP的回落，但企業獲利沒有大幅下降的話，經濟應該屬於溫和衰退，建議目前可以小量偏多操作。

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