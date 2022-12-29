1229群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.兩個飛抵米蘭的航班近半數乘客被發現染疫後，義大利下令對所有來自中國的所有旅客進行強制新冠病毒檢測。12/27起日本、馬來西亞、印度等國家也在紛紛加強對來自中國旅客的追蹤和監測措施。

2.12/29凌晨4點美國宣佈任何來自中國旅客或出發前10天曾經到過中國旅客都必須提供核酸或抗原陰性證明。新規定將於紐約當地時間1月5日凌晨00:01起生效！

3.中國暴衝式的解除新冠肺炎疫情封控引發中國對全球擴散病毒及引發新變種病毒再次衝擊全球經濟的擔憂，金融市場反應中國擴散疫情衝擊帶來的新變數！

4.本週經濟數據12/29首次申請失業救濟金人數、12/30芝加哥採購經理人指數

5.新的不確定變數確認暫時結束DJI帶領的反彈！

6.對2023的長期看法不變，但短線改變！

7.中國12/26宣佈2023/1/8重啟邊境及對新冠肺炎降級，對全球的衝擊會反噬港股及A股！

8.中國變數確認DJI反彈暫時結束，台股雪上加霜！