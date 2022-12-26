啟發盤勢｜外資長假效應 留意生技股走勢

數據方面，美國商務部上周五公布數據顯示，美國11月個人消費支出（PCE）物價指數年增5.5％，略低市場預期，較10月份的年增幅稍微降溫，證明聯準會連續升息正產生預期效果；同時，美國密西根大學調查顯示，12月消費者信心指數升至59.7，略高於初值的59.1與上月的56.8。而消費者對未來1年通膨預期從前值4.9％降至4.4％，創2021年6月以來新低。

聖誕假期前美股交投清淡，呈窄幅波動，馬斯克承諾未來2年內不再出售持股後，特斯拉依舊跌超1.76％。原油價格走強，雪佛龍等能源股表現出色。標普收盤升近0.6％，守穩3,800點大關，道瓊收漲逾170點，那指微升0.2％，費半指數近乎持平。然而，由於對經濟衰退情緒，標普和那指分別周跌0.2％和 2％，為周線連三黑，道瓊表現則相對強韌，周漲幅達0.9％。

美國經濟數據表現佳引發升息疑慮，美股在21日大漲後再度回檔，台股23日開低後低檔震盪，盤中大跌近250點，加權指數下跌171.31點、跌幅1.19％，收在14,271.63點，成交值1,504億元，半年線14,315點失守，周線連3黑。

美國聯邦準備理事會（Fed）將聯邦資金利率升到4.25％至4.5％，並暗示2024年之前不會降息，市場普遍擔心明年經濟恐陷入衰退，台股自11月以來跌多漲少，持續向下盤跌，尤其是外資自12月以來又回到大賣小買的循環，過去4個交易日已賣超台股逾180億元，由於外資長假效應，市場轉向關注具題材業績的中小型股。

生技醫療族群近期受惠中國大陸搶藥狀況升溫，成為近日盤面資金焦點，寶齡富錦（1760）強漲9％，股價最高來到漲停192.5元，中化（1701），南光（1752）則以8％左右漲幅緊追在後，和康生（1783），雃博（4106），亞諾法（4133）等股收漲1～3％。櫃買生技醫療族群也強勢表態，立康（6242），強生（4747）雙雙漲停，股價分別來到54.5元和歷史最高價55.2元；生展（8279），杏國（4192）則上漲4％，另還有聯合（4129），盛弘（8403），松瑞藥（4167）等股收漲1～3％。

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