1226群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.通膨預期降溫推高美股！TLH賣壓結束？

2.每個人都在談論2023經濟衰退？先看看1月的2022/Q4財報再說!

3.11月PCE符合市場市場預期對股匯債市影響不大，耐久財訂單、密大通膨預期成了關鍵因素！

4.TAX LOSS HARVESTING(TLH)造成12月下跌?MW喊跌及FED管理降息預期才是真的！

5.12/26美股週一休市！暴風雪侵襲美國導致輪流停電！影響股市？微乎其微！

6.本週經濟數據：12/27 凱斯席勒房價指數、12/28成屋待完成銷售、12/29首次申請失業救濟金人數、12/30芝加哥採購經理人指數

7.中國疫情發展情況成為短線主軸！港股、A股12/22的內涵跟我們預期的差不多，未來也是如此！

8.美國1.7兆美元政府撥款法案中明訂如果美國監管機構無法全面檢查中概股審計底稿，則將把中概股逐出美國股市時間表時限由3年縮到2年。

9.拜登簽署2023國防授權法，中國東部戰區12/25宣佈台海周邊演習！美股休市台股交易量不大!