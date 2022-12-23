啟發盤勢｜美股臉綠 留意兩類股後市

經濟數據顯示，美國上周首次申請失業救濟金人數仍接近歷史低點，強勁的勞動力市場，繼續為Fed收緊政策提供充分理由。另隨著支出增加，美國第3 季國內生產毛額（GDP）增長率獲上修至3.2％，關鍵通膨指標也較前值略微上揚，加上重量級避險基金經理人、有華爾街「抄底王」之稱的David Tepper受訪表示，他傾向於明年同時做空股債，因為他預期全球央行將採取前所未有的緊縮措施來平抑通膨。Tepper的看空言論加劇市場避險情緒。

美國經濟數據穩健，令市場參與者擔憂聯準會（Fed）緊縮政策恐延續更久，美股周四（22日）午盤過後一度崩跌，尾盤拉回但仍收低，道瓊盤中下殺800點後，終場收黑近350點或1.05％，大型科技股和半導體股賣壓湧現，那指跳水逾2％，費半慘崩4％，標普500指數午盤慘跌3％，尾盤收復部分跌勢，特斯拉股價暴跌8.88％，領跌非必需消費品板塊。那斯達克100指數盤中一度重摔4％，即將邁向20年來最大單月跌幅。

美國消費者信心與通膨預期改善，帶動美股四大指數收紅，也促使台股22日強勢上漲超過200點，順利收復5日線與半年線，盤面上，除科技權值股回溫反彈，航海王、鋼鐵人也同步表態，持續留意該兩類股後市。加權指數終場上漲208.54點，收14,442.94點，成交量2,121億元。

航運族群中，中航（2612）以44.6元漲停，股價寫下近半年新高，並且站上年線；貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609）、萬海（2615）分別收漲4％、3％與9％，萬海股價最高來到87.5元，穩穩站上半年線，也刷新近三個月股價新高；航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）也強勢收漲超過3％，長榮航盤中最高價來到29元，成功收復短期均線與月線。鋼鐵族群中，世紀鋼（9958）漲勢強勁，盤中最高價來到90.5元，站上短期均線與月線；新光鋼（2031）已6％漲幅緊追在後，股價最高來到44.35元，刷新近半年高點，並站穩在短期均線之上；燁興（2007）也拉出半根漲停板，另還有中鋼（2002）、東和鋼鐵（2006）、中鴻（2014）等股收漲1～3％。

法人表示，台股經過前幾日的下跌，昨日受美股走揚激勵，外資也逐漸回補，帶動大盤指數大漲，建議持續關注美股表現，若美股持續回溫，則台股反彈動能有望延續。

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