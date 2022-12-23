1223群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1. 本周經濟數據12/23 PCE 、密大通膨預期、個人所得、個人支出

2-1.BofA Michael Hartnett 2023 年的某個階段市場將預期復蘇而不是衰退，在上半年可能出現衰退時看好債券，但在利率見頂和企業利潤觸底後，下半年對股票更為樂觀，小型股比大型股便宜，使其成為很好的通膨對沖工具，“60/40投資組合應在 2023 年產生正回報”

2-2.美國國務卿Antony Blinken:美國做好了向中國提供新冠疫苗的準備，但北京方面迄今尚未對美國提出請求，我們希望看到中國控制住疫情，美國擔心新冠病毒會出現新的變異，中國的疫情對全球經濟顯然有影響。

3.倫敦的研究公司Airfinity專注於預測性衛生分析，從新冠肺炎疫情出現以來就持續跟蹤，指出中國「現在」可能正經歷每天出現100萬例新冠肺炎感染者和5,000人死亡的情況，這波疫情或許舉世罕見，到2023年1月可能發展到每日感染370萬人，3月份每日感染人數增加到420萬人。何種衝擊？

5.中國疫情發展情況成為短線主軸！港股、A股12/22的內涵跟我們預期的差不多，未來也是如此！



6.SOX重挫！今天台股跟跌！12/22 美股盤後Micron財報雖然營收預測不好股價下跌，但台股還是跟著美股反彈，美股走勢才是台股的關鍵！