1222群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.Mike Wilson12/5、12/19盤前喊話加上FED官員管理市場預期引發本波美股回檔。

2.如果我們的認知是接近美股多數投資人的邏輯，DJI應該會該會在重要均線出現多頭抵抗。

3.本週經濟數據12/22首次申請失業救濟金人數12/23 PCE 、密大通膨預期

4.2023 FED投票架構改變，地區分行有投票權改為Chicago Austan Goolsbee（鴿派）、Philadelphia Patrick Harker，Dallas Lorie Logan(中間派)以及Minneapolis的Neel Kashkari(鷹派)。Bloomberg認為2023 年的 12 個有投票權的成員中有一半可能屬於鴿派，而2022年只有 4 個。FED理事7名成員3個人鴿派（Brainard、Barr、Cook），4個人鷹派（Powell、Waller、Bowman、Jeffson）

5.12/20 BOJ對國際金融市場的影響只有1天！

6.美國貨幣政策持續主導國際金融市場

7.中國疫情爆發暫時影響港股、A股但今天跟美股反彈！

8.跟美股反彈吧！