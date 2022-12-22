啟發盤勢｜Nike飆漲12％ 台股短線保守操作

Nike和聯邦快遞財報告捷，Nike收盤飆漲12％，聯邦快遞揚逾3％，加上消費者信心和通膨預期改善，美股周三（21日）延續反彈態勢，為本月迄今最大單日漲幅，道瓊終場收高526點或1.6％，標普和那指各漲約1.5％，費半勁揚逾2％。隨著美國原油庫存降幅超出預期，油價走高，能源類股依舊領漲標普500指數各族群，必需消費品和原物料類股漲幅最小，但漲幅仍有0.8％。

台股昨（21）日回溫反彈，盤中最多彈升百餘點，櫃買市場也跟著走揚，不過近午有漲勢收斂，盤面上資金聚焦電子族群，傳產則以航運族群為主流，另鋼鐵族群同樣漲勢剽悍。加權指數終場上漲64.37點，收14,234.40點，成交量2,188億元。

航運族群中，中航（2612）午後漲勢收斂，以7％漲幅作收，盤中最高價來到近三個月高點41.3元；中櫃（2613）與志信（2611）則分別以5％與4％漲幅，另貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）收漲3％，以長榮漲近4％最多；航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）上漲2％左右。上市鋼鐵族群中，共有威致（2028）、海光（2038）、新鋼（2032）等五檔攻上漲停，威致股價來到近半年高點29.35元，中鴻（2014），官田鋼（2017）也強勢收漲7～9％，燁輝（2023），允強（2034），盛餘（2029）等股也收漲4～6％；另還有中鋼（2002），大成鋼（2027），中鋼構（2013）等股，中場漲幅落在1～3％。

法人表示，觀察目前台股年線負乖離約9.7％，對照美國那斯達克、費半指數分別達13.9％及11％水準，近日台股頻見開高走低或疲弱反彈亦難避免，建議保守操作維持逢彈減碼節奏，持股水位不拉高。

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