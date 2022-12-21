啟發盤勢｜台股恐回測季線 短線保守為宜

日本央行周二意外將10年期公債殖利率目標區間上限自0.25％調高至0.5％，帶動資金回流，引發全球金融市場波動。繼聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）上周升息後，投資人擔憂，日銀的行動恐怕代表長達數年的寬鬆貨幣時代即將劃下句點，美國公債普遍下跌，10年期公債殖利率延續上漲態勢，攀至約3.69％，是本月最高。日元飆高之際，美元指數下跌0.7％。

美股周二（20日）震盪後小幅收高，雖回吐盤中漲幅，仍終止連續四個交易日的跌勢，道瓊指數終場收紅92點或約0.3％，標普500指數小漲0.1％，那指幾乎持平，費半獨黑，標普500指數由能源類股領漲，通訊服務和原物料類股居次，非必需消費品板塊表現最差，下跌1.1％。

台股20日開低走低，盤中受到日本央行宣布調整日銀的殖利率曲線控制計畫，日圓急升，日股下跌，台股跌勢也加重，終場收在14,170.03點，下跌263.29點，成交量2,636億元；三大法人賣超181.53億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超106.56億元，投信賣超8.34億元，自營商賣超（合計）66.62億元，其中自營商（自行買賣）賣超24.46億元，自營商（避險）賣超42.16億元。

日銀的最新行動為全球債券殖利率上升壓力解除了最後一道大錨，衝擊世界上最大之一的跨資產融資交易，目前日本投資人是世界上海外金融資產的最大持有族群之一，隨著日銀調整殖利率曲線控制計畫，日本投資人突然有了動機把大量資金匯回國內，這也代表會從其他國家撤出資金，因此引發金融市場波動。全球股市在面臨資金動能減弱下，指數缺乏上升動能，台股也將半年線14,312點支撐給跌破，原本相對抗跌的櫃買市場也在市場氣氛不佳下出現補跌，收盤跌幅明顯大於加權指數，預期半年線失守後，季線13,853點支撐恐遭回測，短線建議先保守以對。

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