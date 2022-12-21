1221群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.12/20BOJ放寬殖利率控制區間到0.5％，維持-0.1％短期借款利率，擴大QE由每個月7.3兆日元增加到9兆日元。市場認為是緊縮政策的開始，但實際上是為了讓殖利率曲線控制政策走的更遠。

2.日本央行的貨幣寬鬆政策由多個非常規措施組成，包括負的短期利率、10年期殖利率盯住在零附近、大規模資產購買行動，以及央行旨在遏制日圓跌勢的匯市干預行動。

3.拋售美元資產回流日本日元升值？直接影響的是日元的升值預期！

4.現任副行長雨宮正佳及前副行長中曾宏。是最可能的繼任人選？

5.本週經濟數據12/21成屋銷售、消費者信心、12/22首次申請失業救濟金人數、12/23 PCE 、密大通膨預期

6.Mike Wilson12/5、12/19盤前喊話加上FED官員管理市場預期引發本波美股回檔。

7.如果我們的認知是接近美股多數投資人的邏輯，DJ應該會該會在重要均線出現多頭抵抗。

8.中國疫情爆發暫時影響港股、A股

9.12/20外資才賣超108億而已！對BOJ微調政策不明就裡膝跳式的反應，也是回應美股連4天的下跌！