啟發盤勢｜ 周線連兩黑 法人態度成關鍵

Fed上周三升息2碼（50個基點）、歐英等主要央行也升息，雖然主要國家的利率升幅都較前幾次縮小，但他們不約而同展現繼續緊縮的決心，並坦承明年經濟可能衰退。Fed兩名官員上周五矢言升息抗通膨，呼應主席鮑爾在決策會議後的鷹派談話。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）預測，明年終點利率可能超過12月利率點陣圖預測的5.1％，舊金山聯準銀總裁戴莉（Mary Daly）則說，高通膨可能比她預期的維持更久，沒有任何一名決策官員預測明年會降息。

上周五美股四大指數全面收黑、連續第三天下跌，油價走低，金價攀高，美元指數小漲。美股周線連二黑，道瓊周跌1.66％，標普跌2.09％，那斯達克跌2.72％。

台股16日在美股重挫影響，指數出現拉回修正，早盤指數跌破月線關卡，但富時成分股調整，指數跌幅未擴大，終場指數下跌205點，收在14,528點，周線連2黑。

法人表示，國內央行召開第4季理監事聯席會議，跟隨國際升息潮流，決議升息半碼，符合市場預期，不過存款準備率未再調高，整體升息仍是考量通膨尚未降至2％以下，央行也下修今、明年經濟成長率預測。而近期雖然美元指數近期仍弱勢，但亞幣也從高檔轉弱，新台幣也由升轉貶，不利資金行情推升，近期法人態度，外資期貨未平倉多單出現減碼、現貨市場受到美股下跌出現減碼，本土投信在集中市場持續加碼，政府基金近期趁回檔出現加碼，整體法人偏向中性。

若外資續賣，台股將面臨整理；技術指標中，日KD、RSI目前偏向弱勢，加以上周五再度跌破短期均線，顯示指數在匯率、法人態度、技術面偏向弱勢下，短線面臨整理。

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