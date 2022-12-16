啟發盤勢｜美股倒一片 2類股長線趨勢佳

政經消息面，聯準會周三宣布升息2碼，放緩升息步調之餘，但聯準會主席鮑爾警告，近期通膨可能減弱的跡像，不足以讓聯準會相信對抗通膨的戰爭已取得勝利，聯準會暗示明年終點利率可能突破5％，要等到2024年才會降息。市場則預計明年還會有2次升息，每次升息至少1碼；英國央行和歐洲央行周四（15日）跟進升息2 碼，並延長升息周期，加劇全球經濟陷入衰退的擔憂。恐慌指數VIX飆高，美股所有板塊倒成一片，道瓊收盤暴跌逾760點，標普收黑近2.5％，那指重挫超過3％，費半崩跌逾4％。

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息0.5個百分點（2碼），並暗示2023年仍將維持緊縮政策，美股由紅翻黑。受此影響台股15日開低，但午盤一度跌勢收斂翻紅，終場收在14,734.13點，下跌5.23點，成交量1,922億元；三大法人賣超25.99億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超12.24億元，投信買超3.27億元，自營商賣超（合計）17.02億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.59億元，自營商（避險）賣超12.42億元。

台積電（2330）昨日震盪填息收480.5元，聯發科（2454）重挫逾5％，美系外資認為，中國大陸智慧手機市場並沒有明顯起色，且中低階5G手機面臨市場競爭壓力。傳產類股協助撐盤，台塑（1301）上漲1.95％收88.9元，豐泰（9910）、儒鴻（1476）漲幅4~5％，航運股表現強勁，慧洋-KY（2637）大漲近8％，裕民（2606）漲幅超過4％。麗臺（2465）董事長盧崑山表示，顯示卡景氣可望在明年首季觸底，板卡族群續衝高，麗臺漲停，撼訊（6150）漲幅逾9％。

法人表示，通膨及聯準會升息利空，對股市帶來的影響已經鈍化。今年台股許多企業財報預計將傳出佳音，主計處預估台灣經濟成長也將於明年第1季落底，搭配新題材作夢行情，明年農曆年前台股仍有機會震盪走高，上半年台灣經濟成長落底回升後，下半年景氣將優於上半年，有望帶動台股表現。

產業方面，看好具備長線成長趨勢的產業，包括半導體、汽車電子等。雖然近期半導體產業出現較多雜音，但製程升級及美國晶片法案，將帶動半導體服務及檢測族群持續成長，且半導體應用面日漸廣闊，也為產業帶來龐大商機。Intel及AMD新平台的發表，也使伺服器相關族群受惠。隨著供應鏈瓶頸紓解，過去苦於缺料的汽車產業，也在出貨加速的推動下，有望重回成長軌道。

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