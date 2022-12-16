1216群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1）美國初請失業金人數意外降至9月以來最低：上周美國申請失業救濟人數降至 9 月以來的最低水平，這是勞動力市場在經濟疲軟的情況下恢復活力的另一個跡象。

勞工部周四公佈的數據顯示，截至 12 月 10 日當週，首次申請失業救濟人數減少 2萬人至 21.1萬人。這一數字低於彭博調查的所有估計。預估中值為增加23.2萬人。

2） 美國零售額在 11 個月內降幅最大，低於預期：美國 11 月零售額降幅為近一年來最大，反映出一系列類別的疲軟表明美國人對商品的需求有所放緩。美國商務部周四公佈的數據顯示，繼 10 月份上漲 1.3% 之後，上個月整體零售採購價值下降了 0.6%，市場預估為下降0.2%。不包括汽油和汽車在內的零售額下降了 0.2%。這些數字沒有根據通貨膨脹進行調整。

根據該報告，上個月 13 個零售類別中有 9 個出現下滑，包括電子產品、家具和建材商店。汽車銷量也有所下降，部分原因是二手汽車和卡車的價格下降。由於油價下跌，加油站的銷售額下降了 0.1%。

3）歐洲央行在升息兩碼之後誓言大幅提高利率：歐洲央行以較慢的速度加息，但表示它們仍必須大幅上升，因為它決定縮減其 5 兆歐元（5.3 兆美元）的債券投資組合，從而加大了抑制通膨的力度。在連續升息 75 個基點後，歐洲央行週四將存款利率上調兩碼至 2%，符合經濟學家的預期。官員們承諾將採取穩定的進一步行動。

歐央行長拉加德在新聞發布會上表示：我們應該期望在一段時間內以兩碼的速度升息。交易員增加了升息押注，預計明年存款利率將達到 3% 的峰值，此前為 2.93%。但拉加德表示，金融市場並未充分考慮到借貸成本需要上升多少才能抑制通膨。

官員們概述了量化緊縮計劃：縮減過去為刺激計畫所購買的政府公債。該計劃規劃將從 3 月起部分停止債券進行再投資。第二季度的平均月交易量將達到 150 億歐元，超過這一幅度的速度尚待確定。

4）歐洲央行有可能大幅收緊貨幣政策的前景令債券市場投資者措手不及，短期德國國債收益率升至2008年以來的最高水平，並令歐元區風險最高的國債遭遇重挫。

上月，通膨顯示放緩的初步跡象，但歐洲央行週四大幅上調了未來兩年的物價預期，也對升息力度將開始放緩的押注澆了一盆冷水。相反，拉加德表示，升息幅度將不得不超過投資者的預期。貨幣市場交易員對這一鷹派信息的反應是提高加息押注。他們現在預計，歐洲央行到明年7月將把存款利率上調至3.15%，而周四決議前為2.9%左右。

鑑於明年將有創紀錄的國債供應量，國債前景已然黯淡。一項追踪歐元區國債的指數今年下跌了超過14%，勢將錄得有紀錄以來表現最糟的一年。總的來看，分析師們預計下一季度收益率將邁向新的周期高點。

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