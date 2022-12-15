啟發盤勢｜聯準會後美股走弱 台股承壓

聯準會周三宣布升息2碼至4.25％～4.5％，創2007年以來新高，最新點陣圖暗示由於通膨仍遠高於目標，多數決策官員預估明年終點利率中位數將達5.1％，即落在5％至 5.25％區間，高於9 月時的預測，且要等到2024年才會開始降息。聯準會主席鮑爾周三重申，通膨壓力仍大，勞工短缺亦持續，可能需要在一段時期內維持限制性政策。聯準會預測，美國經濟明年和後年僅成長0.5％、明年底失業率預期調高至4.6％，預估2024年維持在此水準，高於目前的3.7％。

美股周三（14日）開高走高，但隨著盤中聯準會宣布升息2 碼、預測明年終點利率破5％，以及暗示2024年才會降息，市場陰鬱消化鷹派政策，美股跳水急殺，道瓊一度大跌逾400點，尾盤跌幅有所收窄，四大指數全數收黑，道瓊指數收跌近145點，那指和標普指數下滑超過0.6％，費半指數挫逾1.5％，留意美股走弱可能影響今日台股波動。

美國公布11月消費者物價指數（CPI）年增7.1％，低於市場預期的7.3％，激勵14日亞股一片紅通通，台股開高走高，大漲216.4點，站回月線14,690點上。加權股價指數終場上漲216.40點、漲幅1.49％，收在14,739.36點、成交值1,893億元，台積電一馬當先，帶領電子權值股為多頭攻擊指標，金融、傳產股連動上揚。

台積電昨日強勢反彈，盤中股價最高來到480.5元關卡，終場上漲9元收480.5元，漲幅近2％；聯發科（2454），力積電，台達電（2308）則收漲1～3％不等。高價股部分，股王大立光（3008）、股后信驊（5274）、力旺（3529）與旭隼（6409）收漲2～5％，又以力旺表現最為強勢，收盤拉出半根漲停板，股價最高衝上1,510元；另還有譜瑞-KY（4966），世芯-KY（3661），矽力-KY（6415）強漲4～7％，股價表現亮眼。

法人表示，台股自11月中以來即在14,500點至14,800點之間區間震盪，期間雖一度突破萬五，但量能不繼壓回，近期日均量更萎縮至1,800億元左右水準，在成交值未能明顯回溫下，市場等待靜待美國聯邦準備理事會利率決策會議及會後聲明，提供市場更明確的利率展望，不過由於耶誕長假將至，外資陸續放假，內資對台股影響力將逐漸提升。

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