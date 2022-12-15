1215群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.美國投資人的心臟很大顆、比你想的還樂觀！

2.2023終點利率5.00-5.25％！不確定2023/3否會再調高？FED想幹嘛！

2-1.FOMC及Powell記者會

(1)2023終點利率5.00-5.25％，比原先市場預期高1碼。

(2)調降2022、2023經濟成長率至0.5％及調高2023、2024失業率至4.6％。

(3)12/15FOMC會議聲明幾乎與11/3完全一樣。

(4)沒有看到通膨指標「明確朝向」2％之前不會降息。

(5)不確定2023/3不會調高終點利率預估。

(6)FED的決策依賴經濟數據。

(7)4.7％的失業率仍是強勁的勞動市場。

(8)12/1沒有提及縮緊金融環境，12/15依然沒有提及

2-2.William Dudly:市場似乎無視FED 12/14發出的信息。“如果你看看Powell所說的話和預測是什麼，這些都是鷹派言論和鷹派預測。

3.Bannockburn Global首席市場策略師Marc Chandler:市場「仍然相信FED會在2023年底之前降息。，市場就像是被關在門口的馬，他們所需要的只是Powell的再次點頭，他們就會啟動，因為市場想啟動!

4.本週央行會議12/15 ECB、BOE、挪威、瑞士、台灣、墨西哥、菲律賓

5.本週經濟數據12/15 FOMC、美國零售銷售、12/16 美國、歐元區、德國PMI

6.12/1 Powell沒有對金融狀況做出了評論，12/15也沒提及金融環境狀況被視為對市場偏鴿？

7.如我們12/14看法即使Powell談話維持鷹派美股對美股影響也有限！

8.中共中央、國務院印發的《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》主要內容中國將堅定實施擴大內需 戰略，使其在經濟復甦中發揮更大作用，力爭消費和投資規模再上新台階。

9. 中央經濟工作會可能延期

10.輝瑞與中國醫藥達成新冠口服藥 Paxlovid在中國經銷協議。

11.美國把華為踢出美國金融體系；美國將再把30家公司列入實體清單。

12.如果你只看台股指數，其實只要盯美股指數就夠了！如果美股能持續強勢！台股的震盪都僅是短線雜音！