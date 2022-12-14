啟發盤勢｜美CPI降溫 3類股有望表態

美國周二公布11月CPI年增7.1％，低於市場預期7.3％，較前值大幅回落，核心CPI年增6％，低於市場預期的6.1％與前值6.3％。隨著關鍵通膨數據回落，市場預期聯準會周三將升息2 碼至4.25％-4.50％的機率約79％，到2023年 6月終點利率為4.75％-5.0％。市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》（WSJ）記者Nick Timiraos周二透露，這份CPI數據不太可能改變聯準會周三升息2碼的預期，但連續2個月來通膨放緩可能會使有關明年初升息幅度和終點利率將維持多久的討論複雜化。

聯邦公開市場委員會（FOMC）周二（13日）起展開為期兩天的利率會議，美國11月消費者物價指數（CPI）明顯放緩，有利於支持聯準會鴿派升息立場，美債殖利率大幅下滑，美股周二開盤氣勢如虹，道瓊一度飆破700點。能源股、科技股急速猛升，但美股午盤追價買盤力道不足，道瓊收漲逾100點，標普收盤漲超0.7％，未能站上200日均線，那指走高超過1％，費半勁揚逾2％。

台股昨（13）日開高走低，終場收在14,522.96點，下跌89.63點，成交量1,885.90億元；三大法人賣超122.82億元。統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超102.48億元，投信買超2.91億元，自營商賣超（合計）23.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.57億元，自營商（避險）賣超17.67億元。

指數由鋼鐵、生技協助撐盤，大陸龍頭廠寶鋼明年1月熱軋新價每公噸漲人民幣200元，為中鋼（2002）新盤價奠定好基礎，激勵鋼鐵股齊漲，中鴻（2014）、威致（2028）、海光（2038）、燁興（2007）等皆漲停。中國大陸極端的封控防疫措施鬆綁，引爆藥品搶購潮，生技股續強，生達（1720）、南光（1752）、中化（1701）等漲停。巨大（9921）日前發函給供應商，表示市場庫存過高，要求供應商延長票期45天，自行車族群紛紛下跌，巨大跌幅約8％。大盤指數收在14,522.96點，跌幅0.61％。

法人表示，由於過去一段時間資金多聚集在科技電子類股，近期逢台股拉回盤整，走出類股輪動表現，盤面上具有題材的產業如：生技、鋼鐵、航運就有機會表態。至於未來股市表現，仍需聚焦FOMC會議結果，若數據與升息幅度皆符合市場預期，則台股有望迎來下一個波段反彈行情。

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