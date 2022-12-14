1214群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.永遠有人比你早知道！而你絕對不是最早知道的人！

2.FED調高通膨目標到3或4％？點陣圖2023終點利率4.75~5.00%是合理的預期！

2-1.本週央行會議12/15 美FED、ECB、BOE、挪威、瑞士、台灣、墨西哥、菲律賓

2-22. 本週經濟數據12/14 美國進口物價指數、12/15 FOMC、美國零售銷售、12/16 美國、歐元區、德國PMI

3.12/12有人早知道先卡位拉抬，12/13美股期貨、歐元、10年公債殖利率在21:30數據公布前就開始反應，12/13美股小漲收盤→短線獲利了結等待明天凌晨FOMC。

4.根據美銀最新的基金經理調查，投資者押注中國經濟走強之際，對明年全球經濟前景的負面觀點有所緩和。這項針對管理著總計7,280億美元資產的281名基金經理的調查顯示，儘管宏觀經濟信心依然低迷，但但預計2023年經濟更為疲軟的投資者比例從上個月的73%降至了69%。調查顯示，約有四分之三的受訪者預計，隨著中國放鬆防疫限制措施，經濟增速將更為強勁，而11月持有這一觀點的比例僅13%；預期為2021年5月以來最樂觀。27%表示，政府債券將是2023年表現最佳的資產，其次為股票的25%。對於2023年，市場參與者表示，預計股市將在上半年表現不佳，下半年將反彈。

5.防疫措施放寬確診人數暴增卻未反應在官方數據上，市場信心稍受影響，但中國疫情封控放是確定的趨勢。

6. 中央經濟工作會可能延期

7.美股漲台股跌！巨大事件衝擊信心？只是短期整理，未來走勢看美股！