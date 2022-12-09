啟發盤勢｜美債倒掛惡化 台股短線整理

美國勞工部周四公布上周經調整後初領失業金人數報23萬人，符合市場預期，上周續領失業金人數報160.8萬人，升至2月初來新高，高於預期，顯示逐漸降溫的勞動力市場中，失業民眾更難找到新工作；投資人正靜待周五公布的美國11月份生產者價格指數（PPI），該數據是聯準會在12月13至14日政策會議之前將看到的最後數據之一。投資人歡呼中國防疫大鬆綁，以及美國就業市場降溫跡象，逢低買盤介入下，美股周四（8日）開高後震盪收紅，科技股強勢反彈，擺脫10年期美債殖利率攀升影響。

道瓊周四收紅超過183點。標普漲逾0.75％，費半勁揚逾2.6％，結束過去連續5個交易日收黑局勢。那指升超1.1％，終止連跌4天的頹勢。

台股昨（8）日受到11月出口出現連續3個月負成長，更創下近19個月低點，在第4季將成為負增長下，隨基本面不如預期，大盤持續維持回檔修正走勢，盤中即失守月線，指數在權值股表現弱勢下，終場下跌76點，收在14,553點。

財政部公布11月進出口，出口今年首見雙位數衰退、年減13.1％，創七年來最大降幅；五大類、11大項貨品皆墨；五大出口地區，除日本外，陸港、東協、美歐同步衰退，整體數字表現相當不理想，展望未來，預期12月出口值將落在358億美元至374億美元之間，預估將年減12％至年減8％，12月將續黑，整體第4季負成長將成為定局，且衰退情形會比主計總處預估年減3.9％還要大，達到年減7％程度，將會是過去兩年半、10季以來的首見現象。

法人表示，大盤在周二長黑跌破5日均線支撐後，日K線連續三天收黑，短期均線支撐宣告失守，由於月線在本波反彈過程中均未遭到回測，因此，月線失守，指數若無法在短期間反彈至月線之上，短線整理時間將拉長。另外，美元指數近期轉強，亞幣出現漲多回檔，新台幣近期升值趨勢暫歇，不利資金行情推升。近期法人態度，外資期貨未平倉多單出現增加，但現貨市場受到美股回檔出現減碼，本土投信在集中市場持續加碼，政府基金近期趁反彈出現加碼，整體法人呈現土洋對作，不過由於外資主導大盤，若外資續賣，加上新台幣升值走勢暫歇以及月線支撐跌破下，台股短線面臨整理機會大。

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