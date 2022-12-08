啟發盤勢｜台股消化上檔賣壓 攻高氣勢弱化

新冠疫情衝擊之下，中國11月進出口貿易額大幅萎縮，超乎市場預期，全球經濟成長擔憂加劇，30年美債殖利率暴跌至3.5％以下，2年期和10年期美債殖利率曲線倒掛惡化。市場預期，聯準會12月可能放緩升息至2碼，但這波升息的時間和可能比預期更長、終點利率更高。有「女股神」稱號、執掌方舟（Ark）投資管理公司的伍德（Cathie Wood）警告，聯準會忽視債市這個關鍵的衰退指標，他們正在犯下嚴重錯誤。

烏俄核戰風險升高，也令華爾街擔憂不已，俄羅斯總統普丁明確表示，世界爆發核戰的風險正在增加，俄羅斯會以所有手段保衛自己，可能將核武用作「報復性攻擊，但不會魯莽地使用。美債曲線倒掛惡化，衰退陰霾揮之不去，俄烏戰爭恐升級核戰邊緣，美股道瓊周三收盤近乎持平，標普、那指和費半指數則微幅收黑。

台股昨（7）日開低震盪，盤中高低點達193點，終場下跌98.87點，收14,630.01點，成交量2,468.02億元，三大法人賣超83.85億元。

台積電（2330）開盤小漲，午後出現漲點收斂，終場下跌3元，收475元，跌幅落在0.6％；台達電（2308），力積電，聯電（2303）跌勢相對較重，終場收跌1～2％；聯發科（2454）與鴻海（2317）則相對抗震，收盤小跌1％以內。生技醫療族群中，泰福-KY（6541）強勢以39.2元亮燈漲停，股價攻上近月新高，雃博（4106）也上漲9％左右，股價最高達27.85元，此外還有科妍（1786），景岳（3164），杏輝（1734）上漲2～4％。

法人表示，台股受近日美股疲弱表現影響以一、兩百餘點長黑加速修正自身乖離，除了順勢封閉12月1日創高缺口，並跌破短期均線支撐之外，就指標KD高檔交叉翻空，5日RSI也見加速轉折來看，台股確實需要時間與空間適度消化上檔賣壓，原先攻高氣勢出現弱化跡象。

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