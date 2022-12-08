12/8群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1. BOC連續第6次大幅升息，12/7升2碼到4.25％，BOC考慮是否需進一步提高政策利率才能使供需恢復平衡，通膨率回到目標水平，越來越多的證據表明貨幣政策收緊正在 「抑制國內需求」，例如第三季消費放緩，房地產市場不振。BOC聲明稿暗示可能暫停升息步伐，決策者在權衡利率微幅調整的必要性之際不排斥對激進升息週期按下停止鍵。這是自緊縮週期開始以來央行關於升息的措辭首次發生改變。

3. 12/9 PPI 預期7.2％、前期8.0％， 核心PPI 預期4.7％，前期5.4％！

4. 12/15 FOMC之前12/13公布11月CPI，名目CPI預期7.3％、前期7.7％，核心CPI預期6.0％、前期6.3％。

5. 本周經濟數據12/8 首次申請失業救濟金人數、12/9 PPI，密西根大學消費者信心指數、通膨預期

6. 與其說是擔憂經濟數據強擔憂2023繼續強升息引發美國經濟衰退造成美股下跌，碰到200MA的技術面壓力以及獲利回吐的籌碼調整比較接近事實。

7. 經濟數據好消息是股市的壞消息！

8. 中國12/7放寬一系列防疫限制措施，這是中國防疫戰略的重大轉變，旨在平息公眾的不滿並再次提振經濟。

9. 中國官方放鬆動態清零政策持續支撐港股A股，2021/2以來的長期下跌結束！

10. 台股彈了一個月市場都是利多？美股跌，台股照樣撐不住！