啟發盤勢｜美股盡墨 台股恐面臨漲多整理

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周二警告，通膨很可能讓美國經濟在明年陷入衰退，預估經濟軟著陸機率為35％。高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon）也警告，美國經濟明年可能步入衰退。美國2年期與10年期美債殖利率曲線倒掛加劇，債市衰退警鐘持續響徹雲霄。從科技巨頭到消費性企業，美企都在透過人事縮編，以應對潛在的經濟衰退，包括英特爾、高盛、美銀、摩根士丹利和BuzzFeed周二相繼傳出裁員或放緩招聘步伐有關的消息。

華爾街擔憂鷹派聯準會之際，美股周二（6日）延續前一日頹勢，金融股骨牌倒成一片，科技巨頭賣壓出籠，四大指數收盤盡墨；道瓊收黑超350點，標普下滑逾1.4％，那指走低2％，費半大挫超2.3％，台積電ADR重挫逾2.5％。

台股昨（6）日受到美股出現近期較大拉回的影響，早盤出現開低，指數跌破5日線支撐，盤勢震盪走低，尾盤在權值股台積電（2330）殺尾盤影響下，終場指數下跌251點，收在14,728點，5日、10日均線雙雙遭跌破。

法人表示，美國供應管理學會（ISM）公布11月的服務業活動指數，從10月份的54.4升至56.5，回升至9月份的水平，並超過了華爾街日報調查的53.7。由於該指數是基於對美國各地服務提供商的調查彙編而成，表明11月份該領域的增速有所加快，進一步高於50的擴張和收縮分水嶺。

美股近期從高檔回落，主要是整體經濟數字表現優於預期，市場擔心下周美國聯準會會議對於整體利率終點仍有往上調高做出反應；美、台近期就線型架構來看，整體反彈格局仍未遭到明顯破壞，短線適度修正過大正乖離，對於盤面來說仍是健康。不過，就短線來看，技術指標中，日KD指標高檔下彎，且KD開口擴大，RSI目前跌落至50多方區之下，技術指標偏向整理，指數在跌破日線後，今日也將扣抵15,012點近期最高點，短期均線有機會下彎，因此，大盤恐將面臨漲多整理的走勢。

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