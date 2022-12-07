12/7群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.GS CEO David Soloman預測美國2023將衰退，暗示要為降薪和裁員做好心理準備!

2.JPM CEO Jamie Dimom表示通膨可能使美國經濟2023面臨衰退！

3.BofA CEO Brian Moynihan表示著離職人數的減少，美銀正在放緩招聘步伐以應對可能的經濟衰退。

4.MS將在全球範圍內裁員約2％！

5.12/9 PPI 預期7.2％、前期8.0％， 核心PPI 預期4.7％，前期5.4％！

6.12/15 FOMC之前12/13公布11月CPI，名目CPI預期7.3％、前期7.7％，核心CPI預期6.0％、前期6.3％。

7.Bloomberg市場調查隨著通膨降溫，債券價格將溫和反彈，10年期國債殖利率到2023年底預期中值為3.5%，2年期國債殖利率料跌至3.63%，FED政策利率2023年底預計將位於4.5%-4.75%。

8.本週經濟數據12/8 首次申請失業救濟金人數、12/9 PPI，密西根大學消費者信心指數、通膨預期

9.與其說是擔憂經濟數據強擔憂2023繼續強升息造成美股下跌，碰到200MA的技術面壓力以及獲利回吐的籌碼調整比較接近事實。

10.經濟數據的好消息是股市的壞消息！

11.國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款3675億元人民幣。中國央行9月份再度使用抵押補充貸款(PSL)政策工具，幫助政策性銀行為基礎設施項目提供融資(政策性銀行是不太以利潤為導向的國有銀行)。PSL在2014年被大量用於資助中國的棚戶區改造項目，棚改項目幫助推動了房地產市場的復甦，但也加劇了房地產泡沫。

12.中國官方放鬆動態清零政策持續支撐港股A股，2021/2以來的長期下跌結束！

13.UBS看台股2023萬九？華爾街大行都看衰2023美股？市場中處處是矛盾！