啟發盤勢｜萬五居高思危 留意營運成長股

數據方面，聯準會偏好參考的通膨指標─核心個人消費支出物價指數在10月年增率降至5％，顯示通膨持續降溫，而個人所得與支出雙雙勁揚，釋出經濟軟著陸的訊號，提振市場早盤信心。投資人等待周五非農就業數據提供更多總體經濟訊息，華爾街預測，美國11月非農新增就業報20萬人，2020年12月以來最低，失業率料維持3.7％不變。

美國非農就業數據公布前夕，投資人消化好壞參半的經濟數據，以及聯準會官員鷹派言論，美元隨美債殖利率續跌，美股主指周四（1日）多狹幅收黑。

Salesforce暴跌壓力之下，道瓊收跌近200點。標普500指數小跌0.09％，守住200日均線，AMC和Bed Bath&Beyond等迷因股起飛，那指微幅收高0.13％。費半走低0.78％。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾示意12月將放慢升息步調，投資人歡騰下資金回流股市，台股昨（1）日一開盤就衝上萬五大關，台積電（2330）、ABF載板、高價股都吸引資金進場，指數一度大漲272點，尾盤漲幅收斂，終場收在15,012.8點，上漲133.25點，成交量2,915億元；三大法人買超138.53億元。

台股早盤以15,059.92點開出，一舉站上萬五關卡，台積電開高衝上500元，領軍半導體股，包括IC設計、ABF載板等股上攻，高價股矽力-KY（6415）衝上漲停，聯發科（2454）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）等股勁揚，鴻海（2317）收漲2.49％，收在103元，盤中指數高點達15,152.38點，午盤過後漲幅收斂，低點曾失守萬五，下滑至14,998.03點，終場收在15,012.8點，漲幅0.9％。

台股這一波上揚，來自市場對升息放緩的猜測，如今美國聯準會（Fed）主席鮑爾已示意12月將放慢升息步調，更加確立這波漲幅的信心，但提醒投資人，應留意勿過度追高，宜居高思危，分散且逢低布局。⻑線上，聚焦2023年持續成⻑產業趨勢，以及季報月營收等基本面選股，可持續留意展望亮眼或營收創高的投資機會。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!