12/2群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1. FED理事M. Bowman表示，雖然FED可能很快放緩升息步伐，但通膨的持續可能意味著利率峰值需要比她幾個月前所預期的水平更高，隨著聯邦基金利率接近足夠限制性的水平，在我們決定需要將目標區間上調到多高之際，放慢升息步伐會是恰當的！

2.NY FED J. Williams:需進一步升息以抑制通膨，聯邦基金利率高於通膨率，並且要足夠高於通膨率，才能從根本上給通膨帶來下行壓力。

3.FED副主席Michael Barr表示儘管FED可能會在本月晚些時候放慢升息步伐，但收緊貨幣政策的工作尚未結束。



4.本周經濟數據12/02非農業就業人口、失業率、平均時薪。



5.12/1 MS Mike Wilson :近期股市的漲勢將持續到今年年底，同時警告未來一季股市將面臨大幅下滑。通膨是推動利潤上升的因素，隨著明年通膨下降，預計通膨到2023年底前向2％-3％回落，這對股市不利！這將破壞企業利潤率，對債券有利，對股市不利。現在操作順序現金優先，然後是買長期國債，然後信用產品，最後股票，從交易角度來說，應該是NASDAQ這更具投機性，對投資而言，基本上就是債券！

6.JPM Dubravko Lakos-Bujas在經濟溫和衰退以及FED升息的環境中，美股將在2023年上半年急劇下跌，2023年上半年S&P500可能再探今年的低點(3491) ，2023下半年反彈，2023年底的目標4200。目前預計在需求和定價能力走弱、企業利潤率進一步壓縮以及公司股票回購減少的情況下，美國公司盈利明年將下降9%。

7.中國官方放鬆動態清零政策持續支撐港股A股，2021/2以來的長期下跌暫告結束！

8.即使實質基本面沒有起色反而還繼續惡化，但美股繼續樂觀反應2023的預期，台股就會被拉著走！