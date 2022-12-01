啟發盤勢｜鮑爾談話後美股飆 台股戰萬五

政經方面，鮑爾周三於布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表演說時釋出鴿派訊號稱，聯準會放緩升息腳步的時機可能最快發生於12月會議，此言為今年剩餘時間的美國貨幣政策定下基調。CME的FedWatch Tool數據顯示，交易員預計12月升息2碼至4.25％和4.5％的機率自周二的68％升至77％左右。

數據方面，美國11月有「小非農」之稱的ADP就業報告僅增加12.7萬人，不如華爾街預期，暗示聯準會緊縮政策正對就業創造和薪資調升造成影響。

聯準會主席鮑爾周三暗示12月將放緩升息腳步後，美債殖利率隨美元下滑，美股主指由黑翻紅，四大指數集體勁揚，道瓊漲近740點，標普大漲超3％，那指飆逾4％，費半猛升逾5.8％。

台股周三尾盤因MSCI季度調整生效，爆出逾732億元成交量，進一步拉升指數，收在14,879.55點上漲169.91點，成交量2,719億元；三大法人買超170.31億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超202.12億元，投信買超3.47億元，自營商賣超（合計）35.27億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.63億元，自營商（避險）賣超18.64億元。

台股周三以14,678.23點低盤開出，呈現開低走高型態，台積電開低走高，盤中翻紅，聯發科軍上攻，鴻海也收紅，尾盤因MSCI季度調整將在盤後生效，成交量爆增，進一步拉升指數收在當日的最高14,879.55點，漲幅1.16％，台股11月上漲1,929.8點，漲幅14.9％。美股上揚，有利台股持續挑戰萬五關卡。

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