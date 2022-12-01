12/1群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.Powell談話內容

(1)放慢升息步伐時間最早在12月，強調FED不希望通過升息來破壞經濟，官員們希望避免過度緊縮。

(2)抗通膨之戰遠沒有結束，利率將繼續升高並在限制性水平保持一段時間，更重要的是思考利率還要升高多少，需在限制性水平維持多久才能遏制住通膨！

(3)我們認為現在放慢腳步是平衡通膨和經濟減速風險的好方法。

(4)利率高點可能會比官員們9月的預估“高出一些”(somewhat higher than thought in Sep.)

(5)Powell指FED預計10月PCE同比6%，核心PCE同比 5%。

(6)美國勞動力參與率相對疫情前下降主要是由於退休人數過多，這個趨勢短期內不會扭轉。FED不指望通過增加勞動力供應來緩和短期內的薪資和物價壓力，必須通過繼續升息，才能夠讓經濟放緩、勞動力需求降溫。

(7)透過正實質利率達到限制性水平的利率

(8)職缺/失業人數是重要觀察指標!

(9)實現軟著陸不僅非常有可能，而且也做得到，現在正在軟著陸。

(10)何時結束縮表？

2.本週經濟數據12/01 PCE，首次申請失業救濟金人數、ISM製造業指數、12/02 非農業就業人口，失業率，平均時薪

3.Powell談話果然沒對美股產生負面影響，反而還大漲！

4.Powell維持鷹派談話是合理的預期，對美股只有短線影響!(11/30)

5.過了本週之後就是FOMC之前緘默期！

6.國務院副總理孫春蘭11/30在國家衛生健康委會議指隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務，市場認為官方態度改變！

7.即使實質基本面沒有起色反而還繼續惡化，但美股繼續樂觀反應2023的預期，台股就會被拉著走！