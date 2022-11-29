啟發盤勢｜美股全收黑 留意年底資金行情

新疆烏魯木齊上周爆發火災，引爆中國民眾對當局長期實施清零政策的不滿情緒，包含北京、上海等多座城市在內，均爆發大規模示威活動，對中國經濟甚至全球經濟成長受到干擾的不確定性升溫。Fed官員發表繼續升息的強硬言論，Fed鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）認為，市場低估了升息的可能性，央行在抑制通膨方面還有更多工作要做，明後兩年的基準利率可能需要保持在5％以上。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）也警告，在積極升息周期運作下，美國明年失業率可能會攀至5％。

對清零政策的不滿使中國多地爆發大規模抗議活動，打壓風險情緒，加上聯準會（Fed）官員的鷹派發言加劇市場動盪，美股四大指數周一（28日）全面收黑，道瓊指數挫近500點，標普500和那指均跌逾1.5％，費半跌2.6％。

美股上周多數收黑、加上中國大陸爆發抗議封控聲浪，台股昨（28）日開低，收在14,556.87點，下跌221.64點，成交量1,984億元；三大法人賣超158.58億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超107.71億元，投信賣超6.23億元，自營商賣超（合計）44.62億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.88億元，自營商（避險）賣超27.73億元。

台積電收在480.5元，重挫逾3.5％；蘋果光學鏡頭供應商大立光早盤下殺後，盤中翻紅最高來到2,285元，收2,275元上漲0.66％；鴻海收100元小跌0.5元；無人機概念股雷虎開低震盪走高，盤中攻上漲停42.35元，並鎖住漲停至收盤；朋程透過鉅額逐筆交易方式取得強茂旗下璟茂所有茂矽持股，將成為茂矽最大股東，盤中強攻至漲停173元後打開，收166.5元仍大漲5.71％、強茂收61.3元，僅小漲1.49％、茂矽則在一早奔上漲停板42.4元，直至收盤。

11月台股開始明顯反彈，各路資金進入股市，投資人對股市仍有期待，雖然選前外資觀望，但本土資金加碼生技、中小型股，依舊相對抗跌，凸顯目前市場資金依然充沛；中國反封控抗議潮引發港股重挫，對台股只是短線影響，長線仍看全球資金流向，尤其台股常在年底出現的資金行情，對股市影響仍大。

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