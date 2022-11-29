1129群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.世界盃足球賽導致週一全球股市下跌？

2.原油跌破2021長期支撐，2023通膨大幅下滑！

3-1.NY FED J.Williams:勞動市場和經濟需求比預期更強勁，潛在通膨率也更高，這說明政策利率路徑會小幅高於9月的預測，2022年底通膨5-5.5％，2023年底3-3.5％，失業率2023年底4.5-5.0％，2024降息？

3-2.St.Louis FED J.Bullard:市場低估了FED為壓制通膨而更激進升息的可能性！重申FED至少需要升息至5％-7％區間的底部才能實現限制經濟成長壓制通膨的目標！勞動力市場的表現依然很強勁。Bullard表示。美國經濟更大的可能性是成長減速，而不是衰退。

3-3.Cleveland FED Loretta Mester: FED尚未接近暫停升息的階段。

3-4.Lael Brainard:FED要防範通膨預期超過2%的風險，重要的是貨幣政策需以管理風險為目標，避免通膨預期高於目標。供應端的負面衝導致了潛在產出長時間受限的累積效果，這可能需要通過收緊貨幣政策來恢復供需之間的平衡。

4.本週經濟數據11/29 凱斯席勒房價指數，消費者信心指數、11/30 ADP就業，JOLTS職缺、12/01 PCE，首次申請失業救濟金人數、ISM製造業指數

5.中國疫情擴大長期封控引發民怨抗議，擔憂 政局不穩11/28港股A股下跌衝擊歐股加上FED鷹派官員談話影響到美股，12/1凌晨Powell談話前美股震盪整理，過了本週之後就是FOMC之前緘默期！

6.熱錢持續湧入美國股票型ETF及股票型基金

7.未來DJI持續強於科技股！

8.新疆稱將儘快推動風險區域解封 ，指烏魯木齊等地逐步恢復生產生活秩序

9.中國將結束針對房地產開發商的一項重大股票融資禁令之一，以緩和房地產市場的低迷局面，允許上市房企發行股份，以償還債務，進行併購。

10.中國疫情持續擴大，各地方政府擴大封控，才是衝擊A股真正的主因！