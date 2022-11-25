啟發盤勢｜留意三大區塊產業績優股

美國股市周四（24日）適逢感恩節而休市，周四台積電普通股價格與台積電ADR周三收盤價81.97美元相比，溢價縮小至2.33％，而投資人評估美國聯邦準備理事會（Fed）最新公布的會議紀要之際，歐洲主要股市繼續收高，倫敦FTSE100指數微漲1.36點或0.02％，以7,466.60點作收；法蘭克福DAX指數上漲111.97點或0.78％，收在14,539.56點；巴黎CAC40指數上揚28.23點或0.42％，收6,707.32點。

台股昨（24）日開高走高，收盤上漲175.46點，收盤指數14,784點，成交量2,172億元，主要是美國聯準會議紀錄顯示鷹派聲量減弱，投資人偏多心態再起。

台股開高走高的樂觀氣氛帶動高價股上揚，旭隼（6409）、力旺（3529）等股上揚逾4％，創意（3443）、AES-KY、晶新科等股漲幅超過9％；成交金額大且上漲者包括美時（1795）、元太（8069）、長榮（2603）、聯發科（2454）、高力（8996）、智原（3035）、愛普（6531）及M31（6643）等股。不過，寶齡富錦（1760）、東哥遊艇（8478）、台康生技（6589）、北極星藥業-KY（6550）及開發金（2883）等股則是成交量放大卻走跌。

台股目前處於空頭修正尾聲到下波多頭的過渡期，預估未來半年在通膨降溫、聯準會升息近尾聲並可能轉鴿的情況下，後續若電子業庫存調整接近尾聲、景氣落底好轉的預期，將有助台股回升。布局上建議均衡配置，嚴選大型產業權值股、穩健高股息股、成長價值股等三大區塊產業績優個股，以因應類股輪動及市場消息面變化引起的盤勢變動。

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