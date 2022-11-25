1125群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.11/23首次申請失業救濟金人數、美國PMI 、11/24凌晨FOMC會議記錄強化了2023下半年的降息預期。2.Brainard派的聲音主導11/2FOMC當利率達到限制性水平後FED應適當放緩升息步伐來觀察貨幣政策的滯後性影響，但終點利率可能比先前預期的更高。

3.FED升息循環進入尾聲加上2023上半年通膨快速降溫的預期，美元持續疲弱，200MA岌岌可危

4.熱錢持續湧入美國股票型ETF及股票型基金

5.未來DJI持續強於科技股！

6.適逢美國感恩節假期，原油市場成 交清淡。

7.中國工商銀行11/24發布新聞稿稱與碧桂園等12家全國性房地產企業簽訂戰略合作協議，提供意向性融資總額6550億元人民幣。此前中國行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國農業銀行也表示將向房企提供意向性授信額度。在各大行密集公佈的戰略合作協議中，中國恆大和融創中國未在授信對象之內。

8.中國確診人數持續升高

9.華爾街看漲中國股票的呼聲一浪高過一浪。

10.無基之彈！台股完全看美股臉色！