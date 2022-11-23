啟發盤勢｜類股輪動 留意外資回補買超股

投資人等待即將公布的聯準會11月會議紀要，百思買等企業財報捎來好消息，進一步提振市場情緒，美股周二（22日）全數走高。聯準會10月會議紀要公布之前，美債殖利率回落，科技股重啟漲勢，而石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）堅持減產計畫後，國際油價持續走升，能源股收復前一日失土。標普指數周二收漲超過1.3％，收復4,000點大關，道瓊指數收紅近400點，那指指數升逾1.3％，費半指數勁揚超過3％。

適逢美國即將進入感恩節假期，台股資金紛紛縮手觀望，造成昨（22）日加權指數持續震盪，並且進行橫盤整理，盤面上，台積電（2330）強勢支撐大盤表現，加上傳產族群與金融族群相繼表態，帶動加權指數在午後越走越高，終場上漲92.81點收14,542.2點，成交量1,903億元。

台積電昨日午後股價逐漸走高，終場股價上漲9元，收在當最高點491元，漲幅近2％；鴻海（2317）、聯電（2303）等股也持續在平盤之上表現，小漲1％以內作收；惟聯發科（2454）、力積電跌勢相對較重，分別收跌1％和3％。觀察中小型股，玻璃陶瓷表現尤其剽悍，和成（1810）以近半年高點15.2元漲停，冠軍、台玻（1802）、中釉（1809）也紛紛上漲2～3％，凱撒衛（1817）則上漲0.5％作收；油電燃氣的台汽電（8926）則以近月高點35元攻上漲停板，此外還有大台北（9908）、台塑化（6505）、欣天然（9918）等股皆收在平盤之上。

台股持續走在反彈格局中，惟近日拉回震盪大，大盤進入橫盤整理態勢，類股輪動快速，建議投資人此時選小不選大，另也可留意外資認錯回補買超的個股。

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