1123群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1) Mester在周二克利夫蘭聯儲主持的線上活動中表示，鑑於通貨膨脹率很高，恢復物價穩定仍然是聯準會的頭等要務，我們致力於通過政策工具讓通脹率朝著2%目標持續下行。

Mester表示：勞動力需求與供應仍然失衡，不過沒有證據顯示薪資與物價的螺旋式上升可能使通膨達到1970年代的嚴重水平。她說：勞動力需求仍然超過供應，但在大多數行業和類別中，薪資增長沒有跟上通脹水平，而且長期通膨預期相當穩固，所以今天的情況與70年代不同。

堪薩斯城聯儲行長喬治George週二晚些時候在智利央行主辦的一個小組會議上表示，美國儲蓄的分佈可能會影響聯準會將利率峰值設在哪個水平。她說這是因為較富裕的家庭花費的財富比例往往較低，儘管最近的數據顯示低收入家庭的儲蓄正在迅速下降。

聯準會緊縮的貨幣政策正在增加家庭的利率負擔，導致過剩儲蓄迅速下降。超額儲蓄在疫情期間因為需求崩潰加上政府紓困下，可能是有史以來最快的財富增長速度。預估在2021年年中積累的超額儲蓄估計達到2.3兆美元的峰值。但隨著通貨膨脹導致價格和利率上升，過剩的儲蓄正在迅速減少。

經濟分析局將儲蓄流量定義為『可支配個人收入-消費-其他支出』。個人儲蓄率是可支配收入與消費之差佔可支配收入的百分比。在疫情最嚴重的時候，儲蓄率達 33%，這是以前難以想像的水平，但此後已跌至接近歷史最低點 3.1%。

家庭每年需要償還大約 1.75 兆美元，幾乎佔可支配收入的 10%。隨著越來越多的收入被上漲的價格吞噬，這種負擔將變得更糟。聯準會估計，過剩儲蓄已減少至 1.7 兆美元（截至 2022 年年中），一年內下降 26%。隨著利率上升的滯後效應產生影響，過剩儲蓄存量可能會以更快的速度下降。

根據紐約聯邦儲備銀行的研究，儘管聯準會大幅提高借貸成本，美國消費者今年仍繼續尋求更多信用卡，這一轉變降低了對抵押貸款、汽車貸款和其他類型信貸的需求。

紐約聯儲最近的信貸准入調查顯示，10 月份的信用卡申請率為 27.1%，與去年同期的 26.5% 相比仍然強勁。相比之下，信貸申請率在 2021 年反彈後略有下降。

根據聯準會本月早些時候發布的對貸款官員的調查，商業銀行也正在將企業和商業房地產貸款的 貸款標準收緊到經濟衰退期間常見的水平。

餘額在增加——那麼誰在承擔更多的信用卡債務？ 家庭債務餘額總額在 2022 年第三季度繼續攀升，增加了 3510 億美元，這是自 2007 年以來最大的名義季度增幅。根據最新的家庭季度報告，這一成長主要是由抵押貸款餘額增加 2820 億美元推動，抵押貸款佔未償家庭債務餘額的 71%，高於 2019 年第四季度的 69%。

信用卡餘額的增加也推動了總債務餘額，信用卡與上一季度相比增加了 380 億美元。與去年同期相比成長了15%，是 20 多年來的最大增幅。信用卡是美國最普遍的債務類型，有超過 5 億個未結帳戶。有 1.91 億美國人至少擁有一個信用卡賬戶，許多人擁有多個帳戶。事實上一半的美國成年人至少擁有兩張卡片。

2) 週二，歐洲央行管委、德國央行行長Joachim Nagel在接受媒體採訪時強調，下個月將再次強勁升息，但他認為目前確定其規模還為時過早。關鍵要看12月14日議息會議之前的通膨數據和經濟前景預測，Nagel表示，通膨數據將決定是否連續第三次升息75個基點。並補充表示升息50個基點也是強勁的。

歐洲央行管委、奧地利央行行長霍爾茨曼則相對直接，稱沒有跡象表明價格壓力正在緩解，支持12月上調75個基點。霍爾茨曼表示：歐洲央行需要在下次保持升息速度，以說服公眾『政策制定者對控制通膨很認真』。我支持在下次利率決議上連續第三次升息75個基點，將基準利率提高至2.25%。

霍爾茨曼給出的理由是，在歐元區『看不到核心通膨正在降低的跡象』，且預計只會出現增長放緩或輕度衰退，而不是深度衰退。

3) 上週末的法院文件顯示，FTX遞交了一份清單，匿名列出前50位的債權人，他們都是FTX交易所的客戶，合計對FTX持有債權31億美元，FTX對最大單一債權人的債務超過2.26億美元，對十大債權人中每一家的債務都超過1億美元。

上週John Ray III遞交美國聯邦破產法院的文件顯示，FTX集團在破產申請中披露的負債高達100億至500億美元，而新管理層只找到了小部分資產，包括存放在離線冷錢包中的約7.4億美元加密貨幣，以及約5.6億美元現金。

上週末的法院文件顯示，FTX遞交了一份清單，匿名列出前50位的債權人，他們都是FTX交易所的客戶，合計對FTX持有債權31億美元。 FTX對最大單一債權人的債務超過2.26億美元，對十大債權人中每一家的債務都超過1億美元。

上週John Ray III遞交美國聯邦破產法院的文件顯示，FTX集團在破產申請中披露的負債高達100億至500億美元，而新管理層只找到了小部分資產，包括存放在離線冷錢包中的約7.4億美元加密貨幣，以及約5.6億美元現金。

全球第一大加密貨幣借貸商 Genesis Global Trading（GGT）的母公司叫做DDCG另外有一個子公司叫做 Grayscale(灰度)，Grayscale(灰度)是發行 GBTC(比特幣信託基金) 的機構，而GBTC基金管理著價值 110 億美元的加密貨幣。是除了中本聰以外、已知最大比特幣持有者。幣圈傳言如果Genesis緊急資金沒有到位，有可能要解散Grayscale(灰度)。在市場疑慮出現的同時，Grayscale灰度)拒絕提出加密儲備證明。【但10億美元沒到位，要去解散百億規模的GBTC，邏輯不通，但需要留意其他層面的發展狀況】

※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。