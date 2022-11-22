啟發盤勢｜嚴防解套賣壓 留意業績題材股

投資人密切關注聯準會官員對利率政策前景的看法，美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）周一指出，聯準會升息的實際影響可能大於目前基準利率（3.75％至 4.00％）所暗示的影響，過度緊縮的貨幣政策可能對經濟造成不必要的痛苦。克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特（Loretta Mester）對放緩升息抱持著開放態度。

雖然聯準會官員釋出鴿派訊號，但隨著中國疫情反撲，華爾街悲觀情緒籠罩，資金行情湧向避險資產，美元走升，加上油市遭遇巨震，能源股暴跌，中概科技股和特斯拉等電動車大廠股價疲弱，四大指數齊收黑。道瓊指數周一收跌近50點，標普指數走低0.39％，那指挫傷逾1％，費半指數瀉1.77％。

政經消息，聯準會將於周三公布11月份會議紀要，以試圖尋找未來政策路徑的更多線索。

台股昨（21）日呈現量縮整理，指數在14,500點上下震盪逾百點，終場下跌55.6點，收在14,449.39點，14,500點關卡失守，成交金額來到1,770億元，低於2,000億元，為11月4日以來新低。台股從10月25日的盤中低點12,629點，漲至11月18日盤中高點14,669點，等於不到1個月的時間，指數已經大漲逾2,000點。

觀察類股走勢，上市股中，玻璃股收盤上漲2.87％、生技股漲2.29％，汽車股也上漲1.77％，但運輸股跌幅1.95％，上櫃股中，電通股漲1.55％，但光電下跌2.36％。

觀察權值股走勢，台積電翻黑，收盤下跌5元，收482元，跌幅1.03％，鴻海下跌0.5％，大立光下跌0.44％。生技股如北極星藥業-KY、喬山收盤漲停；汽車股則以裕隆漲停最搶眼；但貨櫃三雄領跌類股走勢，長榮、陽明、萬海逢壓，終場跌幅分別為1.99％、2.54％、3.2％。

法人分析，國際股市呈現高檔震盪整理格局，台股量能縮小，漲多整理意味濃厚，且有解套賣壓出籠，但多頭態勢還未被破壞，後續宜觀察總經數據表現，可留意中小型業績及題材股表現。

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