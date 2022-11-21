啟發盤勢｜長線有望向上 市場聚焦電子股

聯準會官員再度放鷹，令市場不安，波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）上周五稱，幾乎沒有證據表明通膨壓力正減弱，聯準會可能需要再升息3碼，以尋求控制通膨。此前，聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）上周四暗示，聯準會可能需升息至5％-7％區間才算處於限制性區域，方可抑制通膨，投資人評估聯準會官員的鷹派言論，以及消化應用材料和美國服飾品牌GAP等優於預期的財報，美債殖利率持續高升，美股四大指數震盪收紅。

道瓊收漲近200點，標普上揚近0.5％，那指和費半皆微幅收紅。一周來看，美股均呈現下滑，道瓊上周跌幅為0.01％，標普周跌0.69％，那指累跌1.57％，費半累跌1.12％。

台股上周五（18日）持續盤整，資金轉而縮手觀望，早盤開高後，盤中震盪走低，盤面上電子族群仍是市場焦點，資金占比近七成，傳產則有玻璃陶瓷、航空雙雄與生技醫療族群紛紛表態，不過午後漲勢逐漸收斂，壓低大盤表現，加權指數終場下跌30.24點，收14,504.99點，成交量2,363億元，周線上漲497.43點，周線連3紅，本周指數挑戰站穩半年線上。

加權指數反彈至今，與月線乖離率將近一成，前一次正乖離放大至此是2009年金融風暴之後、股市快速上揚，預期台股短線拉回震盪整理的機率高，V型反轉的機率低，台積電（2330）本周也可能轉為震盪整理，不過只要資金持續回流，長線盤勢仍有向上機會。

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