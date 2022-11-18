啟發盤勢｜Fed鷹浪強襲 留意光學股行情

多位聯準會官員近日皆表示升息行動遠未結束，美國聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周四表示，到目前為止，貨幣政策立場的變化似乎對通膨影響有限，基準利率尚未處於可能被認為具有足夠限制性的區域，需進一步提高利率以抑制物價，他透過圖表暗示，基準利率可能需升至5％至7％之間。舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）周三明確表示，暫停升息並不列入聯邦公開市場委員會（FOMC）討論範圍，澆熄聯準會轉向的希望。

聯準會官員鷹浪強襲，債市閃現更明顯衰退訊號，2年期和10年前美債殖利率曲線倒掛程度創新高紀錄，美股三大指數震盪收黑。道瓊指數微跌7.51點，近乎持平，那指和標普指數收低超0.3％，連續第二個交易日下滑，費半指數逆勢收紅1.05％。

台股昨（17）日開低後一度下滑至14,383.55點，下跌153.8點，雖然午盤過後曾翻紅至14,545.89點，但終場小跌，留下長下影線，收在14,535.23點下跌2.12點，成交量2,394億元；三大法人賣超4.23億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超33.34億元，投信買超12.24億元，自營商買超（合計）16.86億元，其中自營商（自行買賣）買超4.62億元，自營商（避險）買超12.24億元。

光學股成為盤中強勢指標，受惠外資調高評等及目標價，大立光勁揚8.69％，收在2,315元，重回股王，也帶動玉晶光、聯一光、佳凌、今國光、先進光等光學族群同步走高。

台股雖然拉回盤整，但表現依舊強勢，外來目標點位上看萬五大關，另建議投資人，可從昨日漲勢剽悍的光電族群中，挑選具有長線成長性的標的進行布局，預期這波反彈動能有望延續。

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