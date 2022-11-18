1118群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1) 聯準會布拉德表示，至今為止，聯準會升息『對觀察到的通膨影響有限』。據估計，政策尚未處於『足夠限制性』的範圍內，不足以降低通膨。利率需要進一步提高以抑制通膨。

他表示5%可能是聯邦基準利率需要達到的下限，上限可能更接近7%。這與目前的市場定價完全不一致。根據目前的市場定價，聯邦基準利率將在2023年年中在5%左右觸頂。

週四明尼阿波利斯聯儲行長Neel Kashkari也呼應了Bullard的鷹派言論。他說，對於利率該升到多高才能使供需平衡，這是一個開放性的問題。首先我要確信通膨至少已經停止攀升而且我們沒有落後於形勢，然後我才會支持停止升息，現在還沒到那個階段。



2) 高盛將利率峰值預期上調25基點，預計聯準會將於12月升息50基點，隨後在明年2月、3月和5月分別升息25基點。

在鮑爾表明利率峰值或將高於9月聯準會的預期（4.6%）後，數個華爾街大行隨之加大了對聯準會升息週期的鷹派押注。繼野村將利率峰值預期上調25基點至5.50-5.75%，高盛也開始加大預期。



高盛經濟學家Jan Hatzius等人在周三報告中寫道，他們預計聯準會將把政策利率從4.75%-5%的區間上調至5%-5.25%，較高盛此前預測上調25基點。高盛預計，聯準會將於12月升息50基點，隨後在明年2月、3月和5月分別升息25基點。

高盛認為，之所以上調政策利率預期，首先是鑑於在財政緊縮政策基本上走到盡頭後，如果想要抑制物價上漲，貨幣政策將面臨更大的負擔。隨著大流行救濟計劃的結束，政府支出在今年已大幅下降。但目前家庭收入再度攀升，消費者支出可能會重新過快加速（增長），這將存在一定風險。通膨可能將在一段時間內保持在令人不安的高位，這可能會給FOMC造成壓力，要求其在明年更長時間內實施小幅度升息。金融市場可能會出現過度繁榮，這是由於市場預期即將到來的經濟增速放緩將結束聯準會的緊縮步伐。

3) 富國銀行全球市場高級策略師Scott Wren警告稱，美國股市因通膨降低出現的反彈趨勢不太可能持續。他表示，通貨膨脹水平開始降溫的一些跡象，讓人們樂觀預期聯準會將轉向或暫停升息，從而引發了美股的上漲，但這個預期本身建立在並不牢靠的假設上。

在周三的最新報告中，Wren團隊稱，在過去幾個月中已經多次看到這種情況，每當經濟數據發布，市場就情緒激動。這些分析師們指出，如果10月的CPI數據比預期高出0.1或0.2個百分點，市場可能就不會有這麼大的反彈。所以沒有CPI數據支撐的樂觀情緒支撐，美股不太可能依靠基本面走出這樣的漲勢。

更令人擔憂的是，Wren認為，如果想要政策轉向，需要通膨盡快地下降，而這最有可能在經濟衰退期間發生。他還警告稱，最近看到的行業和企業大規模裁員和公司利潤率受到壓制可能僅僅只是開始。

根據跟蹤裁員情況的Layoffs.fyi統計，全球範圍內，僅科技業就已經有12萬個工作崗位流失。推特、Meta、亞馬遜、Snap等大型公司都在其列。更加諷刺的是，就在今年前幾個月，科技業還一派鶯歌燕舞。Meta在前三季度招聘超過15000名員工，但上週卻宣布解僱逾1萬員工。

裁員的一個原因來自於利潤的減少。對於依賴廣告收入的一些公司來說，由於經濟陷入困境，廣告成為第一個被削減預算的部門，連帶著廣告投放平台的收入驟降。對另一些金融科技公司，利率上升則是威脅收入的主要原因。

4) 美國勞工部周四公佈的數據顯示，美國截至11月12日當週的初請失業金人數減少4000至22.2萬，預估22.8萬，上周修正後的數據為22.6萬。截至11月5日當週的續請失業金人數為150.7萬，前值為149.3萬。

科技行業的裁員人數有所增加，推特、亞馬遜和Facebook母公司Meta本月宣布裁員數千人，房地產和金融等對利率敏感的行業也在裁員。不過到目前為止，這些裁員情況在官方數據中表現得並不明顯。美國今年的失業人數徘徊在16.6-26.1萬之間。

經濟學家表示，由於在疫情之後難以找到勞動力，科技和房地產以外的行業正在儲備員工。9月美國每個失業人員對應1.9個職位空缺，一些被解僱的人員可能很快找到了新工作。科技公司裁員激增引發了人們對經濟衰退迫在眉睫的擔憂。然而，高盛的經濟學家並不認同這一觀點。他們認為，技術類職位空缺數量仍遠高於疫情之前的水平。他們還指出，從歷史上看，科技行業裁員並不是整體勞動力市場惡化的領先指標。

5) 由於當前的經濟狀況，大多數美國人正在選擇推遲金融投資或融資活動，甚至放棄一些長期的生活習慣。

根據一項最新調查，53%的美國人因為經濟環境不得不推遲家庭裝修翻新或購買汽車等活動。與此同時，58%的美國人不得不推遲假期旅行，選擇不與家人或朋友外出共進晚餐等。15%的受訪者不得不推遲買房，而10%的人不得不推遲升學。9%的人選擇推遲退休，7%的人推遲了職業進修，結婚甚至生育計劃。經濟環境的壓力甚至使人們放棄了日常的小型活動，比如去遊樂園、水族館、電影院或參加藝術體育活動。

金融分析師Greg McBride表示：無論是通貨膨脹、利率上升、對衰退的擔憂、市場波動等等因素，對讓美國人對經濟形勢十分擔憂。57%的受訪美國人表示，過去一年，經濟狀況對他們的生活質量產生了負面影響。

6) 美國財政部當地時間公佈了2022年9月的國際資本流動報告（TIC）。報告顯示，9月份外國投資者持有的美國國債規模降至了2021年5月以來的最低水平，其中尤以美國兩大債主日本和中國的減持力度，最為受到矚目。

美國財政部的數據顯示，日本9月持有的美國國債規模從上月的1.1998兆美元降至了1.1202兆美元，較上個月減少了796億美元。儘管日本目前仍是美國國債最大的海外持有國，但其近來已連續三個月減持了美債，持倉創下了三年多來新低。

日本減持美債的部分原因可能是外匯干預方面的需求。由於日本央行始終堅持其超寬鬆的貨幣政策，與年內已多次激進升息以抑制高通膨的聯準會形成了鮮明對比，這導致日元年內長期面臨貶值壓力。

美國第二大債主中國在9月持有的美國國債規模，則從8月份的9718億美元降至了9月份的9336億美元，較上個月減少382億美元。

7) 別人恐慌我貪婪，木頭姐繼續抄底數字貨幣類資產

FTX暴雷引發幣圈動蕩之際，木頭姐Cathie Wood別人恐慌我貪婪，持續抄底數字貨幣類資產。

周三，木頭姐的旗艦基金ARKK買入接近16.4萬股Coinbase，旗下另一隻ETF方舟金融科技創新（ARKF）加碼約8.2萬股Coinbase，此外還買入約14.1萬股銀門資本（Silvergate Capital）。

自10月底以來，數字貨幣市場本身的冷卻疊加FTX事件發酵，相關資產都出現了大幅下跌。木頭姐抄底的Coinbase和銀門資本分別累計出現超過30%和接近50%的跌幅。若從年初以來的表現看，跌幅更是驚人。Coinbase股價年內下跌了80%，市值縮水至110億美元，其債券的交易價格僅略高於面值的一半。

不過需要注意的是，今年以來，美聯儲貨幣政策緊縮力度的影響巨大， 木頭姐投資的高風險類資產出現滑鐵盧，雖然她一路抄底， 但時常抄在半山腰，其基金ARKK年內跌幅高達驚人的60%。

8) 法國財長當面聲討《通膨削減法案》 要求拜登政府進行修正

今年8月，美國總統拜登簽署了將於明年生效的《通膨削減法案》，該法案規定在北美進行最終組裝的、電池主要來源北美等條件的電動汽車，可以獲得7500美元的稅收抵免，將會使得它們在本土市場上獲得天然的優勢。

法國經濟和財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）告訴媒體，美國政府對「美國製造」汽車的補貼政策將使歐洲汽車製造商處於競爭劣勢，對歐洲經濟造成損害。勒梅爾說道：“我們能理解美國政府保護其國內經濟利益與促進綠色技術的決心，但不應該對他們的歐洲盟友以及歐洲經濟產生消極的副作用。

目前歐美都正在經歷難以忍受的高通膨，人們對經濟放緩的擔憂越來越大，歐盟和美國之間的盟友關係變得格外緊張。另外法國和許多歐盟成員國還擔心，貿易保護主義的抬頭可能進一步減緩全球經濟。

9) 勒緊褲腰帶過冬！英國公布秋季預算，推出「加稅+縮減開支」的組合拳

原定於10月31日發布的英國中期財政規劃姍姍來遲，在今日昇級為具有臨時迷你預算性質的完整秋季聲明，由英國財政大臣亨特正式公佈。在此次聲明中，亨特推出高達550億英鎊的『加稅+縮減開支』組合拳。亨特表示英國已經陷入衰退，今年通膨將達到9.1%，英國民眾生活水準將在未來兩年顯著下降，強調稱後續財政計畫將涉及大幅增稅，以及削減開支計畫。整體來說，亨特表示我們的計劃將導致較淺的衰退，但會降低能源費用，失業率低於此前預期，並實現更高的長期增長。

預計明年英國GDP將萎縮1.4%（先前預估為增長1.8%），之後在2024年恢復增長，認為能源價格上漲是造成經濟衰退的主要原因。亨特還指出，他正在接受低薪委員會的建議，明年將全國最低生活工資提高9.7%至10.42英鎊/時，社會租金漲幅限制在7%以內。明年的福利將與今年9月的通貨膨脹率保持一致，即10.1%，養老金和養老金也將增加10.1%。

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