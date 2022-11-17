啟發盤勢｜美股盡墨 留意IC設計續漲行情

美國10月零售額月增1.3％，優於市場預估的1％，並且明顯優於9 月持平表現，強勁的數據顯示聯準會抗通膨仍有更多工作要做。舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）研判，終點利率預估將在4.75％-5.25％的範圍內，才可以抑制通膨。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，最近的經濟數據應該讓聯準會至少考慮在12月的下次會議上放慢升息步伐。

優於預期的零售銷售數據再次引發人們對聯準會鷹派升息的擔憂，加上美國零售巨頭目標百貨（Target）財測差拖累零售股，美光將在明年減少記憶體晶片供應，引爆科技股賣壓，四大指數周三（16日）全數盡墨。道瓊周三收跌近40點，標普下滑超0.8％，那指走低逾1.5％，費半暴跌超過4％。

台股昨（16）日在傳產和金融保險族群壓盤之下，加權指數表現震盪，雖有科技電子族群持續支撐大盤表現，午後加權指數仍有越走越低之勢，終場加權指數下跌8.96點，收14,537.35點，成交量2,826億元。

台積電（2330）開盤跳漲11.5元，不過受到金融、傳產壓盤影響，漲勢漸漸收斂，終場上漲7元收487元，漲幅落在1.4％；除台積電，聯發科（2454）、鴻海（2317）也持續在平盤以上表現，聯發科收漲0.9％，鴻海則以平盤作收，惟聯電（2303）、力積電（6770）、台達電（2308）表現低迷，收跌0.8～2％。

半導體族群中，瑞鼎（3592）、晶豪科（3006）、達能（3686）強攻漲停，瑞鼎股價攻上近三個月最高價324.5元，穩穩站上半年線，另還有芯鼎（6695）、矽力-KY（6415）、晶相光（3530）等股上漲5～7％，創意（3443）、威鋒電子（6756）、天鈺（4961）、瑞昱（2379）等股則以1～4％漲幅作收，留意IC設計類股後續走勢。

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