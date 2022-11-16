啟發盤勢｜台積ADR暴漲 台股挑戰半年線

數據方面，美國10月份生產者價格指數（PPI）年增率降至8％，低於市場預期的8.3％，也低於9 月的8.4％，通膨放緩跡象再度浮現。市場解讀聯準會可能因此放緩升息腳步，費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）周二也呼應這個觀點，他希望聯準會放慢升息腳步，股市歡聲雷動。10月份生產者價格指數（PPI）增速低於預期，反映美國通膨降溫跡象，美股周二（15日）開高走高，然而，尾盤時段傳出俄羅斯飛彈進入波蘭造成傷亡的消息，美股一度翻黑，隨後小幅回升。四大指數終場收紅。道瓊指數微漲56點，標普指數收高超0.8％，那斯達克指數升逾1.4％。股神加持下，台積電ADR暴漲逾10％，引領費半指數大漲超3％。

股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威在提交的監管資料中顯示，首度買入價值超過41億美元的台積電ADR股票6,010萬股，法人機構表示，以其1股ADR折合現股5股來看，目前持股數約30萬張，在台積電（2330）前十大股東中，與第五名的大通託管先進星光先進總合國際股票指數相當，一舉超過新制勞工退休基金約28萬張的水準。

加權指數昨（15）日大漲，帶動科技族群紛紛動起來。加權指數盤中最高點達近月最高14,568.51點，終場共上漲371.41點收14,546.31點，成交量2,983億元。

台積電（2330）日盤中最高價來到近月高點487元，終場大漲35元，收480元，漲幅落在7％以上；聯發科（2454），聯電（2303）也雙雙收漲3％，聯發科盤中高點落在735元，與聯電一起站穩在半年線上，台達電（2308）、力積電也收漲1～2％。

法人表示，台股還未攻上半年線，看好反彈動能將有望延續，有機會持續上攻14,900點；另巴菲特大買台積電ADR，法人說，巴菲特以價值型投資為主，此次買進台積電，顯示台積電符合價值型和成長型兩特性，建議投資人，可向巴菲特看齊，選擇盤面強勢股作長期布局。

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