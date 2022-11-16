1116群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1) 美國勞工部周二報告稱，美國10月生產者價格指數（PPI）月增率+0.2%，低於市場預期的+0.4%。 10月PPI年增率+8%，較上月的+8.5%有所放緩，並低於+8.3%的市場預期。

扣除食品與能源價格不計，美國10月核心PPI年增率+6.7%，較上月+7.2%下滑，同樣低於市場預期+7.2%。

2) 當地時間週二，多家波蘭媒體報導稱，兩枚導彈擊中烏克蘭附近的波蘭村莊，造成2人死亡。

波蘭政府發言人證實，由於目前的危機情況，經與總統杜達協商，總理莫拉維茨基已下令緊急召開國家安全及國防事務部長委員會會議。與此同時，波蘭武裝部隊目前處於高度戒備狀態。

發言人對該爆炸是否由俄羅斯造成並未作出回應，但他表示：『我們決定核實是否有理由啟動北大西洋公約第四條』，也就是當北約任何一個成員國認為任何一個盟國的領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，北約成員國應對此共同協商。

據報導，一名美國高級情報官員表示，這些導彈來自俄羅斯，有兩枚落在了烏克蘭附近的波蘭村莊。不過美國國防部發言人隨後表示，目前還無法證實兩枚俄羅斯導彈進入波蘭的報導，正在尋求證實。

據烏克蘭國家通訊社報導稱，當天包括首都基輔在內的烏克蘭全境多地遭俄軍大規模導彈襲擊。烏克蘭首都基輔住宅樓遭俄軍導彈襲擊，西部城市利沃夫遭襲，部分地區已斷電。烏克蘭總統澤倫斯基指出，和以前一樣，導彈襲擊的主要目標是能源基礎設施。他表示，烏克蘭軍隊將會繼續發起攻擊，不會給俄羅斯軍隊有任何喘息的機會。

3) 沃爾瑪周二 (15 日) 表示，由於不同收入水準的美國人都採購了該公司的低價雜貨，第 3 財季的銷售額成長近 9%，超出華爾街的預期，並調升財測以反映這股預期。

●調整後每股獲利 1.5 美元，高於預期的 1.32 美元

●營收 1528.1 億美元，高於預期的 1477.5 億美元

沃爾瑪當季淨虧損 18 億美元，合每股 66 美分，低於一年前的獲利 31.1 億美元，或每股 1.11 美元。經調整後，該公司每股獲利 1.5 美元。為和解鴉片類藥物訴訟，這家零售商提列了近 33.3 億美元的費用，或每股 1.05 美元。

沃爾瑪財務長雷尼 (John David Rainey) 說，購物者開始正視其消費方式，會採購熱狗、豆類和花生醬等較便宜的蛋白質，而不是價格較高的肉類。購物者也會等待銷售活動來購買電視和氣炸鍋等商品，並減少在服裝和家居品類上的支出。他說，「消費者的錢包已經捉襟見肘。」「人們的可支配收入減少，沒有太多餘錢購買東西，因此他們非常在乎價格標籤。」

沃爾瑪預估本會計年度（明年1月止）調整後每股盈餘年減6％至7％，降幅小於先前預估的9％至11％。預期全年度營收年增5.5％，高於前次預估的增加4.5％。此外，沃爾瑪預期本季調整後每股盈餘年減3％至5％，優於分析師預期的年減4.5％。該公司預測營收年增3％。

4) 據報導，根據CBS對蘋果CEO庫克（Tim Cook）的採訪，在經濟不確定的情況下，蘋果公司將縮減該公司某些部門的招聘。庫克表示：我們在招聘方面將變得非常謹慎，這意味著我們將繼續招聘，但不會在公司所有部門進行招聘。

5) 在十年期美債4%高殖利率的基礎上，公司債所支付的額外收益也頗為可觀。彭博最高評級公司債指數的平均殖利率為5.6%，僅次於十三年來的最高水平。

媒體稱，面向散戶的債券平台Interactive Brokers Group在今年三季度的交易量同比猛增兩倍，達到了每天3000筆交易。規模最大的兩隻高收益債券基金頗受投資者關注，上週投資者以罕見速度湧入該產品。

雖然美國債券市場通常由大型機構主導，散戶投資者並不扮演主要角色。但是既然高收益能夠吸引散戶蜂擁而至，對鎖定長期利息收入的養老基金和保險公司來說，可能也同樣充滿吸引力。

6) 大買家缺席！美國抵押貸款債券『乏人問津』” 利率升至20年來的最高水準伴隨著聯準會等大買家退出，美國抵押貸款債券市場變得冷清，債券利率達到20年來的最高水平。摩根大通指出，聯準會等大買家的退出是導致抵押貸款利率飆升的主要原因。大買家的缺失擴大了抵押貸款債券與國債的交易價差，最終推高抵押貸款利率。

聯準會曾經是市場上最大的抵押貸款買家。為支持經濟，聯準會在疫情期間持續買入，將其所持有的抵押貸款債券規模擴大了一倍，達到2.7兆美元。但在聯準會政策收緊後，這種狀況已經逆轉。過去幾個月聯準會已停止債券購買，持有的存量規模也被縮減。

銀行的情況也是類似，在疫情期間，隨著大量刺激政策現金持續湧入，抵押貸款債券成為銀行儲存現金的低風險選項。數據顯示，排名前十的銀行去年增加持有抵押貸款債券的規模達到2190億美元。但隨著利率升高、存款增長放緩，銀行對於抵押貸款債券的買入熱情也開始降溫。摩根大通的數據顯示，2022年前9個月，抵押貸款債券的10大銀行所有者削減了1330億美元的持有量，包括第三季度的530億美元。這種下降大部分是來自於沒有再投資於新債券的到期債券。

美國銀行表示，大部分銀行選擇債券持有到期主要是為了避免損失。由於利率上漲，抵押貸款債券的價格已經大幅下跌。選擇持有到期將避免投資出現損失，如果選擇現在賣出，整體損失將達到驚人的1000億美元。

7) 波克夏海瑟威在向監管機構提交的申報文件中，說明其在截至9月30日對在美上市公司的股權投資，波克夏海瑟威稱如今持有約6010萬股台積電的美國存託憑證（ADR），市值達41億美金。這是波克夏海瑟威迄今在總額3062億美元投資組合中的最大一筆投資。

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