啟發盤勢｜反彈望延續 留意電動車、綠能

美國聯準會理事沃勒（Christopher Waller）上周日（13日）釋出鷹派言論表示，儘管上周公布的美國10月消費者物價指數（CPI）傳來好消息，聯準會距離本輪升息終點仍有一段遠路要走。

美國聯準會副主席布蘭納德（Lael Brainard）周一表示，聯準會應該可能很快就會縮減升息幅度，但她強調聯準會還有很多額外的工作要做以降低通膨，引發投資人不安情緒。

華爾街消化拜習會與聯準會官員釋出的鷹派訊號，美股周一震盪收黑，房地產和非必需品板塊領跌，道瓊指數跌逾200點，那斯達克指數挫逾1％，標普和費半指數下滑近1％。

台股昨（14）日繼續開高，一度拉升至14,217.3點，盤中一度大漲逾200點，終場收在14,174.9點上漲167.34點，成交量2,740億元，三大法人買超329.68億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超377.81億元，投信買超2.36億元，自營商賣超（合計）50.49億元，其中自營商（自行買賣）賣超26.16億元，自營商（避險）賣超24.33億元。

傳產部分，台泥（1101）強勢表態漲幅達到6％，股價來到近月高價34.4元，亞泥則以近4％漲幅作收；塑膠的聯成（1313）、台達化（1309）也強漲超過3％；紡纖的南染（1410）、佳和（1449）則上漲超過4％。鋼鐵中，第一銅（2009），中鴻（2014）雙雙漲停，第一銅股價來到近三個月高點32.85元，站穩在短均和半年線上，中鴻則來到22.45元，挑戰收復近月高點；另還有燁興（2007）、海光（2038）、威致（2028）等股上漲6％。

台股在美股持續上漲的前提下，加上近期不定因素皆逐漸告一段落，有利空出盡意味，看好未來反彈力道有望延續，建議投資人，此時應謹慎選股，可留意明年成長性強的族群如電動車、綠能產業。

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