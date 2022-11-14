啟發盤勢｜台股上萬四 留意投信集團作帳

美國通貨膨脹憂慮減輕，投資人預期聯邦準備理事會（Fed）升息腳步可能放緩，美股繼前一個交易日暴漲後，持續走揚，道瓊工業指數終場上漲32.49點，收在33,747.86點。標準普爾500指數上漲36.56點，收在3,992.93點。以科技股為主的那斯達克指數上漲209.18點，收在11,323.33點。費城半導體指數上漲82.393點，收在2,754.896點。

台股上周五（11日）開高，台積電領軍上攻，終場收在14,007.56點，上漲503.8點，成交量3,354億元；三大法人買超487.34億元，周線收2連紅。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超488.47億元，投信買超35.48億元，自營商賣超（合計）36.62億元，其中自營商（自行買賣）賣超25.39億元，自營商（避險）賣超11.22億元。

台股爆量站上萬四、新台幣匯率急升4.95角，股匯齊揚有助於吸引外資回頭，由於外資在現貨市場已連續3個交易日買超台股，台指期未平倉多單也出現加碼動作，都有助於扭轉台股氣氛，加上本土投信在集中市場呈現買超、集團股年底作帳行情啟動，不過台股需先確認站穩季線後，對多頭更為有利。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!