1114群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1-1)分析師指出，美國10月核心CPI數據好於預期，其中一個主要的變化來自於醫療保險，但醫療保險價格漲勢下降並不代表通膨真正地緩解了。

醫療保險在CPI籃子中佔比約1%，10月該項目的月增率從+2.1%大幅降至-4%。 對CPI的影響由+0.07%轉為 -0.04%。 其原因在於美國勞工部BLS使用了新方式來進行計算。

據業內指出，美國現在依據保險業協會公佈的保留盈餘來反推消費者開支， 而2022年10月更新的保留盈餘數據實際上反映的是2021年美國保險業保留盈餘的大降。 當時，美國居民因為疫情放緩，不再害怕在公共場合聚集，而大幅增加了去醫院就醫的行為，導致保險報銷激增。醫療保險公司因此支出出現反彈(增加)，保留盈餘則大幅下降。 因此，醫療保險的通膨數據下降，並不能反映美國現階段或是未來的價格變化趨勢，反而可能成為一種誤導。

1-2) 服務業通膨飆升至4年來的第二高，如果不因健康保險 CPI 有史以來最大規模的大幅調整而放緩，本應飆升至最高水平。

消費者實際上清楚的知道10月份的醫療保險費用並沒有從9月份大幅下降。但據美國勞工統計局今日數據顯示，10月健康險CPI因週期性調整較9月下降4.0%，較9月（+2.1%）回落6.1個百分點。這是 BLS 數據自 2005 年以來最大的月度跌幅，遠遠超過了前期的調整：該調整將延續至未來 12 個月，這意味著未來 12 個月的健康保險 CPI 將按月為負數，以彌補過去 12 個月的誇大。健康險CPI年增率仍上漲20.6%，但未來11個月年增率漲幅將有所回落。從 2020 年 8 月到 2021 年 8 月，這一數字也逐月為負。

1-3) 與去年同期相比，服務業 CPI 上漲 7.24%，僅略低於 9 月份（+7.38%）。兩者都是自 1982 年 8 月以來最糟糕的一次。如果沒有醫療保險調整，10 月份的同比飆升將創下 4 年來的新紀錄。

但PCE數據不會更改，留意12/1 PCE真實數據

1-4) 扣除波動較大的食品和能源產品後，10 月份核心 CPI 較 9 月份上漲 0.3%，低於前一個月 0.6% 的漲幅，部分原因是大規模保險調整。與去年同期相比，核心 CPI 上漲了 6.3%，今年還有其他幾個月，這是自 1982 年以來的最差水準。10月份名目CPI月增0.4%，與上月持平，年增7.7%，增速較10月份有所放緩。

2) 民主黨確定拿下參議院多數席次。

美國有線電視新聞網報導，美國內華達州國會參議員民主黨候選人凱瑟琳·科爾特斯·馬斯托（Catherine Cortez Masto）以48.7%的得票率擊敗其共和黨競爭對手亞當·拉克索爾特（Adam Laxalt），贏得內華達州國會參議員選舉。

3-1) 幣圈地震！全球第二大虛擬貨幣平台FTX申請破產。

遭遇擠兌危機近一周後，幣圈巨人、估價320億美元的虛擬貨幣帝國FTX終於撐不住了。當地時間11月11日，曾經的全球第二大虛擬貨幣交易所FTX在推特上發布了申請破產保護的聲明，交易所創始人兼首席執行官山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）宣布辭職。

根據這份聲明，包括虛擬貨幣交易所FTX，關聯交易公司Alameda Research等130多個關聯公司（合稱FTX集團）已經自願按照美國《破產法》第11章申請破產保護，以便從全球利益相關方的利益出發，有序地評估和變現資產。

據《金融時報》11日報導，FTX虛擬貨幣交易所成立僅僅3年多，就獲得了超過320億美元的估值，吸引了Paradigm、軟銀集團、紅杉資本和新加坡淡馬錫等眾多知名投資機構。

3-2) FTX崩塌意味著什麼？摩根大通：幣圈等著，Margin Call、破產、去槓桿、監管風暴要來。

週四，摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou 在最新報告中表示，受FTX流動性危機的影響，加密市場將面臨數週的去槓桿化過程。

Alameda和FTX的崩潰引發了新一輪的虛擬貨幣去槓桿化。但更加嚴重的是，在虛擬貨幣領域，能夠拯救低資本和高槓桿、資產負債表的強大實體公司數量正在減少。

在5月和6月，FTX和Alameda作為紓困者出現，以拯救BlockFi、Voyager Digital和Celsius等較弱和槓桿率較高的實體。但他們的強勁實力僅在幾個月後就受到質疑，造成了信心危機，降低了其他虛擬貨幣公司出手救助的意願。

Panigirtzoglou 認為，不可避免的是，FTX這次崩潰將再次引發監管問題，並迫使許多虛擬貨幣交易所提高對其資金的透明度：

3-3) Terra崩潰後，虛擬貨幣市值從5月初的約1.7兆美元跌至月中旬的0.86兆美元。預計在當前的去槓桿化階段，虛擬貨幣市場將略高於5000億美元。他還說，比特幣的生產成本曾是比特幣的價格底線，目前比特幣的成本為15000美元，但價格很可能會再次回到夏季時13000美元的低點。13000美元的價格意味著，比特幣相較現在仍有25%的下跌空間，這將使虛擬貨幣的市值跌至6500億美元的低點。

4) 外媒稱虛擬貨幣交易所FTX至少有10億美元客戶資金『失蹤』。

路透社11月12日消息，兩名知情人士透露，宣布破產的虛擬貨幣交易所FTX至少有10億美元的客戶資金不知所踪。知情人士表示，該交易所創始人Sam Bankman-Fried此前將100億美元客戶資金從FTX秘密轉移至他個人的交易公司Alameda Research。

他們說，其中很大一部分已經不知所踪。一個消息來源稱，失蹤金額約為17億美元。另一消息來源稱，缺口在10億至20億美元之間。

5) 美國最大晶片代工廠格羅方格開始裁員並凍結招聘目標每年降低2億運營費用。該公司週五向員工通報了即將進行的裁員，但沒有透露具體的裁員時間或哪些部門將受到影響。格羅方格在周二舉行的財報電話會議上表示，公司正在研究每年降低2億美元運營費用的舉措。

格羅方格的一位發言人證實了裁員和招聘凍結事宜，但拒絕透露具體的裁員人數。發言人指出，公司正在對我們的員工數量採取目標明確的行動。該發言人補充稱，格羅方格在第三季度表現強勁，第四季度的業績指引也很穩健，但基於目前的宏觀經濟環境，公司正在尋求控製成本。

英特爾最近表示將採取成本削減措施，有報導指出，這包括大量的裁員。 美光，已經放緩了招聘步伐。 Meta Platforms已經開始大範圍裁員， 高通、推特、蘋果、亞馬遜等公司都暫停了許多部門的招聘工作。

6) 週五公佈的數據顯示，消費者對長期和短期的通膨預期均在11月有所攀升。美國11月密歇根大學5年通膨預期初值上升至3.0%，創最近五個月新高；1年期通膨預期初值上升至5.1%，創最近四個月新高。美國11月密歇根大學消費者信心指數初值54.7，大幅不及預期的59.5，10月終值為59.9。

市場備受關注的通膨預期方面，1年通膨預期初值5.1%，預期5.1%，10月終值為5%。 5年通膨預期初值3%，預期2.9%，10月終值為2.9%。

7) 根據接受調查的經濟學家預測的中值，下週五公佈的日本10月份全國核心消費者物價指數(CPI)預計將上漲3.5%，將觸及40年高位。該指標不包括波動較大的生鮮食品價格，但包括能源價格。

這將是1982年4月以來的最快漲幅，也將高於9月3.0%的漲幅。日本央行還表示，CPI將連續第七個月高於央行2%的通脹目標。因日元疲弱推高企業原材料成本，令一些企業別無選擇，只能通過漲價把成本轉嫁給日本家庭。日興證券經濟學家表示：儘管由於日本全國旅行補貼的影響，過夜(酒店)住宿費用下降，但由於外出就餐和飲酒的價格上漲，食品成本可能大幅上升。”

儘管不斷擴大的價格壓力(這是日本家庭日益擔心的問題)，日本央行拒絕縮緊貨幣政策，堅持其超寬鬆政策和鴿派指引。下周公布的其他數據預計將顯示，日本上月貿易逆差為1.61兆日元(113.6億美元)，這將是該國連續第15個月出現貿易逆差，令日元承壓。逆差將略低於9月的2.094兆逆差。調查顯示，10月份按價值計算的進口預計將較去年同期成長49.7%，大大超過預期的28.1%的出口增幅。調查還顯示，9月份核心機械訂單(企業支出的領先指標)預計將月增率為0.7%。

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