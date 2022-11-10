啟發盤勢｜加密幣重摔 留意業績成長股

在幣安（Binance）表示，退出收購FTX的計畫後，比特幣價格跌至熊市新低，股指也跌至盤中低點，理由是企業盡職調查和最近關於客戶資金處理不當的報告以及涉嫌美國機構的調查。這個決定打壓了整體風險情緒並拖累了科技股。

根據Coin Metrics的數據，比特幣下跌11％至16,106.25美元，為2020年11月以來的最低水平。一年前它曾達到68,982.2美元的歷史新高。同時，以太幣也下跌11％至1,155.01美元。

在最近連日上漲後，美股收低，因為期中選舉的結果仍沒有明確答案能確定誰將控制國會。加密貨幣拋售也給市場帶來壓力。道瓊工業平均指數下跌646.89點至32,513.94點；迪士尼領跌，這家娛樂巨頭上季業績未達分析師對營收和獲利的預期，股價下跌13.16％。史坦普500指數下跌79.54點或2.08％至3,748.59點。那斯達克綜合指數下跌263.02點或2.48％至10,353.17點。

台股昨（9）日開高走高，挑戰封閉10月的空方缺口，收在13,638.81點，上漲291.05點，成交量續增至2,377億元；三大法人買超230.55億元。

權值股帶頭向上反攻，台積電（2330）大漲4.51％，收417元；聯發科（2454）大漲逾4％，收650元；聯電（2303）收41.45元，漲幅逾3％。ABF載板三雄漲勢強勁，欣興（3037）大漲9.02％，站上季線，南電（8046）、景碩（3189）漲幅6~7％。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超241.28億元，投信買超11.96億元，自營商賣超（合計）22.68億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.65億元，自營商（避險）賣超15.03億元。

法人表示，台股前波下跌已大致反映2023年台股獲利下修預期。從技術面來看，加權指數月KD技術指標下行趨勢已達16個月，月KD進入低檔區、與年線乖離已大。從基本面來看，11月中旬後至明年1月是財報空窗期，若期間美國通膨數據降溫，有利台股走勢，即使台股企業後市成長力道趨緩，但仍有部分產業處於成長期，資金可望集中至相關產業，投資人可以多加留意。

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