1110群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1-1) 今年早前曾收購多家陷入危機的加密貨幣幣圈救世主FTX一夜崩潰，比特幣盤中暴跌20%。當地時間週二，幣安創始人趙長鵬在社交媒體上宣布，全球知名的加密貨幣交易所FTX因遭受『嚴重的流動性緊縮』向其求助，幣安已與其簽訂了非約束性的收購意向書。趙長鵬稱該交易是一項不具約束力的意向，計劃完全收購FTX的非美國業務，以幫助緩解FTX的流動性緊，將在未來幾天展開盡職調查。

據媒體報導，FTX首席執行官SBF週二上午發給內部員工的一封郵件顯示，過去72小時內FTX的資金淨流出約為60億美元。正常情況下，FTX平均每天有數千萬美元的資金淨流入/流出。上個週末之前一切都很正常，但過去72小時FTX被提款60億美元。目前FTX的提款實際上已經暫停，這一問題將在不久後得到解決。

FTX的姐妹公司Alameda Research上週三已經傳出流動性危機，因其資產負債表主要由FTX發行的代幣FTT組成（約1.4億枚），而FTT的流動性並不理想。趙長鵬此前稱將拋售帳面上的全部FTT（超過2300萬枚），Alameda Research聯席CEO Caroline Ellison則回應稱願意花22美元/幣的價格購買幣安拋售的全部FTT。SBF也高調澄清運營一切正常。



1-2) 綜合多家媒體報導，知情人士透露，在啟動盡職調查僅幾個小時後，幣安高管發現FTX財務存在一個黑洞，令內部懷疑是否應該出資收購這家原競爭對手。但盡職調查開始沒多久，就有知情人士透露，幣安現在已經不太可能跟進這起收購案了。他表示，FTX的負債和資產之間的差距可能有幾十億美元，甚至可能超過60億美元。 （延伸閱讀：救不了！幣安髮夾彎 宣布放棄收購FTX）



他指出，還有個直接的問題就是FTX生態代幣FTT的估值，幣安希望能以更低的價格收購FTX持有的FTT。此前，FTT的價格一度大跌超70%，而拋盤的始作俑者正是趙長鵬。另據知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）正在調查FTX是否妥善處理了客戶資金，及其與創始人Sam Bankman-Fried（SBF）旗下其他公司的關係。

在此之前，有媒體指出，SBF旗下的加密量化交易公司Alameda Research持有大量的FTT，或與FTX存在內幕交易。知情人士稱，幣安和FTX之間擬議的交易不涉及Alameda。



2) 中期選舉結果牽動美國：共和黨說的浪潮沒出現，拜登會迎來『可怕兩年』？

當地時間8日晚，美國2022年中期選舉終於落下帷幕。民主黨和共和黨的競爭相當激烈，無論參眾兩院還是州長選舉，選情高度膠著。有媒體統計，截至當地時間9日12時，共和黨在眾議院獲201席，民主黨獲182席；在參議院，兩黨各佔48席。儘管民主黨選情遭遇衝擊，但共和黨此前宣稱的『紅色浪潮』並未出現。不過，CNN稱，只要共和黨控制參眾兩院中的一院，拜登未來就將迎來可怕的兩年，拜登政府的各項立法議程將被共和黨阻擊或撤銷，拜登家人和本人也會受到調查甚至彈劾。許多分析認為，這種狀況將使已經兩極分化的美國更加分裂。 （延伸閱讀：美國期中選舉專題－內外交迫 衝擊美國期中選舉）



3-1) 日本干預匯市的『多米諾骨牌效應』：美債拋售力度加大美債流動性持續惡化

為了力挺日元匯率，日本當局正不斷拋售美債，籌資干預匯市。本週日本財務省公佈的最新數據顯示，10月日本當局持有的外國證券較9月減439億美元，至9413億美元。這恰恰與10月日本干預匯市所動用的429億美元資金接近。值得注意的是，美國財政部公佈的跨境資本流動最新數據顯示，8月日本持有的美國國債規模為1.2兆美元，這意味著9-10月期間日本或減持約2600億美元美國國債。

事實上，美國財政部的日本持有美國國債數據，不僅包括日本官方資本，還囊括大量日本民間投資機構的持有美債規模。但不容忽視的是，美國財政部與日本財務省所公佈數據的巨大落差，表明9-10月期間日本當局與日本民間投資機構都在持續減持美國國債。

3-2) 研究機構BCA Research發布的最新數據顯示，美國新發行國債相比已發行國債的流動性溢價，一直都是華爾街衡量美債市場流動性鬆緊的重要風向標。目前美國新發行10年期國債較已發行同期國債的溢價達到2015年以來的最高值，表明美債市場流動性正在不斷惡化。

摩根士丹利發布的最新研究報告也指出，當前美國10年期國債的流動性受損最嚴重，其次是20年期、30年期與5年期美國國債。 （延伸閱讀：日狂賣美債映射1訊息 恐衝擊美金融市場）



4) 里奇蒙聯儲銀行總裁巴爾金表示：抗擊通膨可能導致經濟衰退，但這是聯準會必須承擔的風險；聯準會必須採取一切措施將通脹降至2%的目標，不能讓通膨預期上升；美國未來可能將繼續面臨就業市場緊俏的狀況；供應鏈有所改善，但改善速度緩慢且不穩定。

還要升息200個基點？有投資機構開始押注聯準會終端利率將達到6%

支持這種觀點的FHN Financial利率策略經理Jim Vogel解釋稱，聯準會很難在未來的四五個月裡看到物價出現他們想要的好轉，即使有也不足以讓官員們滿意。為了確認控制通膨，利率將達到6%。



需要指出的是，6%還並不是市場的主流預期，大多數交易員認為最可能的結果是加息到5%或5.25%左右的水平，就足以遏制通貨膨脹。但是高通膨可能持續存在的前景也正在令投資者改變看法。



5) 英國央行首席經濟學家承認：疫情QE是個錯誤印鈔導致通膨狂飆

英國政策制定者第一次承認央行的貨幣政策可能助長了通膨危機。英國央行首席經濟學家承認，在疫情期間執行QE是個錯誤，印鈔導致英國通脹狂飆。英國央行首席經濟學家Huw Pill週二在上議院經濟事務委員會做證時表示，英國目前的高通膨主要是由歐洲天然氣價格飆漲造成的。但其同時承認，英國央行疫情期間4500億英鎊的量化寬鬆政策也是助長通膨的重要因素。

其表示：相對於供應的破壞，需求的破壞受到過度的加強，這可能意味著對需求的支持高於應有的水平。



6) 臉書母公司Meta稱將裁員1.1萬人，是公司『歷史最大規模』：母公司 Meta Platforms 執行長祖克柏周三（9 日）在給員工的一封信中表示，公司將裁員 13% 即超過 1.1 萬名的員工。他並宣布，削減公司開支以及延長凍結招聘至明年第一季，透過這些精簡舉措提高公司營運效率。範圍涉及所有部門，此外還將採取一些額外措施，透過削減可自由支配的支出、延長凍結招聘時間至明年第一季，讓公司變得更精簡、更高效。祖克柏表示，被裁員的員工可獲得 16 周的薪資，年資每滿一年額外增加兩周薪資，另外還提供 6 個月的健康保險。 （延伸閱讀：祖克伯認「過度樂觀」 大裁員時間點出爐）



對於此次裁員決定祖克柏說：「這是一個悲傷的時刻，但沒有辦法。對於那些即將離職的員工，我要再次感謝你們提公司所做的一切。」



另一方面，投資人對 Meta 不斷上升的成本和指出感到擔憂。該公司第三季成本和支出年增 19%，達到 221 億美元，然而營收卻年減 4% 至 277.1 億美元，營益卻大減 46% 至 56.6 億美元。其中 Meta 最大支出都花在「元宇宙」（metaverse）上，今年到目前為止元宇宙已燒掉該公司 94 億美元，而且 Meta 也預估虧損將逐年顯著成長。祖克柏當時在第三季財報電話會議上表示，Meta 計劃在明年把投資優先集中在少數高成長領域。



7) 巴克萊、花旗也要動手，華爾街投行捲起裁員潮：

從花旗銀行開始，在投行業務收入暴跌的陰霾下，華爾街的裁員可能將在這周正式開始。在美國眾多科技巨頭排隊加入裁員行列後，這股浪潮開始席捲華爾街。11月9日，媒體援引據知情人士消息稱，由於第三季度投行業務收入下降，巴克萊和花旗銀行均已開始裁員。知情人士表示，花旗銀行是本週第一家開始動手裁員的銀行，計劃裁員數十人，而巴克萊緊隨其後，計劃裁員約200人。



花旗銀行三季報的數據顯示，其投行業務收入暴跌了64%至8.05億美元，巴克萊的投行業務收入則在第三季度下跌了45%。高盛三季度財報顯示，其利潤下跌43%並正式宣布開始進行史上最大規模的重組，將投行業務和交易業務合併為一個部門，同時消費銀行部門將成為資產和財富管理部門的一部分。儘管CEO大衛·所羅門表示公司是否裁員取決於經濟環境，未來沒有其他裁員計劃。但媒體援引知情人士消息稱，高盛正在醞釀自疫情以來最大的一輪裁員。

儘管五大投行的三季報顯示，他們的固定收益交易收入在該季度平均飆升22%，強勢抵消了投行業務的低迷，但有分析指出，考慮到貸款增長可能放緩，以及通膨帶來的利潤風險，目前風險大於機遇，未來銀行的收益令人擔憂，花旗和巴克萊一定不會是最後一家裁員的銀行。

8) 美國30年期抵押貸款利率升至7.14% ，暗示住房需求將進一步走弱

美國抵押貸款利率上週恢復上升趨勢，預示著住房需求將進一步疲軟。根據抵押貸款銀行家協會（MBA）週三公佈的數據，截至11月4日當週，30年期固定利率抵押貸款的合約利率升至7.14%，接近2001年以來的最高水平。該協會的購房抵押貸款申請指數微升1.3%。包括再融資在內的整體抵押貸款申請指數下跌，降至1997年以來最弱水平。再融資指數降至22年低點。

上週五，美聯儲發布半年度《金融穩定報告》。在報告中，美聯儲認為，美國房價在近年來因超低利率而大幅上漲，但未來高企的房價可能會出現大幅下跌。儘管近期隨著美聯儲加息，美國房價漲幅有所放緩，但與租金等指標相比，美國房價估值仍然過高。美聯儲認為：“由於估值處於高位，房價可能對沖擊特別敏感。”

9)外電報導，台積電（2330）評估加碼美國3奈米廠120億美元投資，消息引發各界關注，對此台積電9日傍晚發布相關澄清說明。

台積電公關處9日傍晚說明，「台積公司目前正在建設的亞利桑那州晶圓廠，包含一部份可能用於二期廠房的建築，透過利用一期同時建設的資源來提高成本效益。這座建築能夠讓我們保持未來擴張的靈活性。但就目前為止，台積公司尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期的規劃。有鑑於客戶對台積公司先進製程的強勁需求，我們將就營運效率和成本經濟因素來評估未來計劃。」（延伸閱讀： 台積美國廠將蓋3奈米 5奈米2024如期量產）

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