1109群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1) 美國此次中期選舉中，共有435個眾議院席位和35個參議院席位將進行改選。除國會外，還有36個州將改選州長。美國媒體普遍認為計票時間將會較長，此次中期選舉結果需要數日才會明朗。目前最新民調結果顯示，共和黨贏得眾議院多數席位的概率為84%，贏得參議院多數席位的概率為59%。

美股投資者之所以非常關心中期選舉結果，是因為共和黨控制的國會通常會推動股票和風險資產短期上行，至少從歷史數據來看是這樣。中期選舉將決定哪個黨派控制美國國會，並可能決定未來的政策與開支方向。市場參與者密切關注共和黨能否重新奪回眾議院的控制權、甚至連同參議院也一併拿下。

美國總統拜登週二下午表示，民主黨將“很難”控制眾議院。民調機構和媒體普遍預測共和黨至少將在參眾兩院中控制其中之一，這意味著民主黨將失去對兩院的全面把控，拜登政府的政策與開支將面臨來自國會的阻撓和牽制。這樣的結果通常被認為對股市有利。從歷史來看，中期選舉所在的第四季度和之後的一年，是美股市場在四年總統選舉週期裡表現最強勁的時間段。根據統計數據，在過去90年裡，美國股市在中期選舉後至年底的漲幅中位數為3%，中期選舉後12個月的漲幅中位數為17%。

2) 分析師稱日本可能出售美國國債以展示外匯火力。根據財政部周二的一份報告，該國持有的外國證券在 10 月份減少了 439 億美元，至 9413 億美元。一個簡單的比較顯示，這接近日本上個月支持陷入困境的日元所花費的 429 億美元。

相比之下，其外國存款被廣泛視為干預的主要資金來源卻幾乎沒有變化，為 1370 億美元。分析師曾表示，出售海外資產可能會引起外國政府的強烈反對，也可能通過推高海外收益率來反擊日元疲軟。

3-1) 持續縮表加劇了美債市場的低流動性和高波動性，聯準會陷入兩難境地。一些分析師認為，儘管美聯儲決心縮減資產負債表規模，但如果投資者所面臨的那些問題失控，美聯儲可能會停止或暫停縮表。研究機構BCA Research的美國債券策略師Ryan Swift在研報中寫道：可以想像，如果債券波動率繼續上升，我們可能會看到2020年3月的情況重演。聯準會將被迫結束QT，並大量購買國債

投資者關注的一個關鍵指標是新發行國債相較於已發行國債的流動性溢價。其中，已發行國債是指較早發行的國債，佔流通中國債總額的大部分，但只佔日交易量的25%左右。在市場壓力大的時候，新發行國債通常較已發行國債有溢價。根據BCA Research的數據，新發行10年期國債較同檔已發行國債的溢價位於至少2015年以來的最闊水平。

3-2) 市場參與者表示，低流動性加劇了美國債市的波動性，並且擴大了買賣價差。這意味著參與者購買債券時較以往需支付更多，而賣出債券的所得則減少。

衡量美國國債預期波動性的ICE美銀波動指數（ICE BofA Move index）上週五為128.44。分析師表示，這一水平表明債券市場預計未來一個月美國國債收益率平均波動將達8個基點。在過去10年中，收益率平均波幅僅約為2-3個基點。可以肯定的是，美國國債市場的流動性問題多年來一直在悄悄發酵，這與全球金融危機後至訂的金融業監管規則有關。

交易商通常通過為客戶交易提供中介服務來提高市場流動性，例如當缺少買家時，將客戶的賣單先存放起來。然而聯準會在解決中介問題上無能為力。分析師表示，只有當市場像疫情期間那樣脫離基本面時，聯準會才能介入市場併購買債券。

4) 德國央行行長約阿希姆•納格爾 Joachim Nagel 表示，即便升息令經濟承壓，歐洲央行也需要繼續加息，我們必須確保高通膨很快結束。Nagel週二在法蘭克福發表講話稱：我會繼續竭盡所能確保歐洲央行管委會不會太早鬆懈，確保我們繼續推進貨幣政策正常化——即便我們的措施遏制經濟發展。在貨幣政策行動落後的情景下，總體的經濟代價會大得多。

5) 消息人士稱，歐盟委員會在周一的研討會上告知歐盟各國， 沒有辦法按照歐盟領導人在10月20日至21日峰會上的要求制定天然氣價格上限。

歐盟委員會提議用一個『市場修正機制』來代替天然氣價格上限。一些希望設置天然氣價格上限的國家威脅要阻止更廣泛的能源方案，其中也包括天然氣聯合採購計劃，歐盟各國將在周五展開下一步討論。

6)週二，根據貝萊德數據顯示10月份全球ETF淨流入激增至1115億美元，為9月份的三倍，也是3月份以來最高水平。全球股債市場經歷“慘烈”的一年後，投資者看漲意願升溫，10月ETF資金淨流入飆升。

新興市場股票、科技股、高收益和長期債券等一系列風險資產的需求激增，推動了資金大幅流入，市場情緒轉向樂觀。而在過去的9月份，情況迥然不同，投資者部位收縮，大部分資金流向避險資產。數據顯示，10月流入新興市場股票的資金達到73億美元，連續第16個月實現流入，今年迄今資金流入總額達到811億美元，有望超過去年全年906億美元的記錄。

樂觀的情緒在固定收益市場上表現得很明顯， 10月份債券ETF總流入達到342億美元，是9月份的2.6倍，與2022年的月度高點相近。至關重要的是，公司債券ETF吸引了近一半的投資者，而9月份這一比例僅為22%。高收益債券ETF流入額達78億美元，為2020年4月以來的最高值，與1月至9月期間196億美元的淨流出形成鮮明對比。長期債券ETF（風險敞口為10年以上）的購買量也躍升至67億美元，創歷史第三高。

7) 相對於違約風險，債券價格下跌得太厲害了。美國知名對沖基金正在積極買入此前超跌的美國垃圾債，押注市場拋售已經過頭。受聯準會持續政策收緊影響，美國垃圾債市值今年已跌去26%，觸及2020年3月疫情初期以來的最低位。儘管市場預計將有更多的企業出現違約情況，但未償債務的數量仍未超過歷史平均水平。

這讓部分知名對沖基金看到逢低買入的機會。包括Third Point的Daniel Loeb、Elliott Management的Paul Singer和CQS的Michael Hintze在內的知名對沖基金經理表示，相對於違約風險，債券價格下跌得太厲害了。對沖基金經理Naruhisa Nakagawa表示，目前垃圾債利差（衡量債券風險）的持續擴大“幾乎沒有基本面支撐”，市場的拋售更多是由債券ETF強制出售所驅動的。債券ETF贖回導致強制拋售，從而導致價格下跌，市場的預期正在自我實現。

儘管面臨可能的經濟衰退，市場對於垃圾債違約率也非常樂觀。惠譽認為，美國垃圾債違約率到明年年底將升至2.5%—3.5%，到2024將升至3%—4%，遠低於2020年疫情流行期間的5.2%。樂觀的預期導致對沖基金對於垃圾債的配置比例大大增加。巴克萊此前數據顯示，對沖基金將其垃圾債持有量從去年的12.5%提升至約14.5%，達到近三年來的最高水平。

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