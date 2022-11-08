1108群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.Bloomberg MLIV Pulse 11/7調查，429名市場參與者中有43%表示，如果共和黨贏得眾議院和參議院的控制權，預計美國國債將上漲，39%的受訪者表示如果民主黨人保住參眾兩院的控制權，美元將延續漲勢。一些投資者還認為若共和黨在參眾兩院占多數，股票的表現將優於民主黨保持控制權或國會陷入分裂情形下的表現

2.Luis Costa等花旗集團的策略師將該行模型投資組合中美元的觀點從超配降至中性。週一市場風險情緒升溫，股票和債券未顧及一系列的壞消息包括中國確認嚴格的防疫清零政策到美國公司業績低迷等。



上週摩根士丹利的James Lord和Filip Denchev等分析師將開發中國家貨幣兌美元的評級從看空調整為中性，稱對此類貨幣而言最壞情況已經結束。花旗集團稱美債市場趨於平靜，以及FED升息週期臨近尾聲，使其預計投資者將回歸新興市場貨幣，尤其是那些之前在投資組合中嚴重低配的貨幣。「所以，我們將模型投資組合中美元的立場從超配重新調整為中性」。



Lord和摩根士丹利的分析師在報告中指出，貨幣政策激進程度的降低 「預計將令市場更加穩定」，投資者可以開始遠離美元強勢交易，，他們認為，新興市場貨幣現在「或多或少符合我們當前的年末預期」，分析師們認為，僅僅為了維持看空觀點而下調對它們的預期的風險/回報並無吸引力。「FED升息週期相對成熟，美國終端利率預期定價相對公允，暗示繼續構建美元多倉的風險/回報不佳，」策略師們表示，「新興市場不太可能從當前水平進一步走軟。」

3.本週經濟數據11/10 CPI、首次申請失業救濟金人數、11/11 密西根大學消費者信心指數，通膨預期

4.短線續彈，11/14CPI是關鍵！

5.中國官方重申堅持清零政策！11/7 A股受到港股強彈支撐A50持續反彈但幅度縮小。今天受到中概股ADR下跌影響但外資逐漸關注新興市場A50回檔空間有限，中期看11/10美國CPI。

6.美元轉弱，短期繼續有利新興市場！短線台股還有機會就看11/10美國CPI的表現！