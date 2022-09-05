土洋對作小鬼當家 多頭關鍵訊號聚焦2族群

美國 8 月非農新增就業為 31.5 萬人，略高於市場預期的 30 萬人，為 2021 年 4 月以來最低增幅，亦遠低 7 月的 52.8 萬人，且上月薪資漲幅也有下降，再加上 8 月失業率為 3.7% 高於市場預期的 3.5%，較 7 月的 3.5% 有所攀升。

美國 8 月非農就業數據增長大幅放緩，七國集團（G7）同意對俄油實施價格上限，美股上周五（2 日）開盤後暖步走升，但午盤傳出俄羅斯持續關閉北溪一號管線，加上美國對中關稅持續，美股早盤所有漲幅盡數回吐，四大指數收黑。道瓊走低逾 330 點，標普滑落逾 1%，那指和費半收低逾 1%，延續第六個交易日頹勢。以一周來看，道瓊周線回落 3%，標普週跌 3.3%，那指則慘跌 4.2%，創連續第三周走低。

台股上周五（2日）受到中國大陸封城、美國禁運高階晶片運往中國大陸等利空因素影響，加權指數回測14,700點關卡，盤面上由生技醫療族群強勢表態，櫃買市場則有光電族群急起直追。加權指數終場下跌128.82點收14,673.04點，成交量2,311億元。

由於外資持續賣超台股，導致大盤表現不佳，不過櫃買市場維持上漲，顯示內資持續在場內支撐，建議投資人，持續觀察美股是否出現止穩、跌深反彈，本周也留意IC設計與航運族群的股價表現，只要有回溫則可正向看待，目前操作可以櫃買市場的中小型股為主。

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