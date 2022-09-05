0905群益早安｜全球財經時事深度解說
《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：
- 美股9月5日休市-勞工日。
- 美國勞工部9月2日公佈8月非農就業數據， 新增就業人數從上個月的52.8萬下降至31.5萬，但略高於市場預計的30萬。 8月失業率從3.5%攀升至3.7%，預期3.5%。8月平均每小時工資月增率0.3%，低於預期的0.4%。年增率5.2%
- 俄羅斯天然氣工業股份公司9月2日晚發佈公告稱，壓縮機組發現在低壓和中壓轉子速度傳感器的電纜連接終端處有混合密封化合物的漏油。此外，在隔離套管外的氣泵機組自動控制系統的外部接線盒的電纜線區域也檢測到了漏油。俄氣公告中強調，北溪管道的天然氣運輸已經完全停止，直到故障能夠完全消除。
- 過去歐盟每年約40%的天然氣從俄羅斯進口。以前從俄羅斯運送至歐盟的天然氣約3.88億立方公尺/日。預估目前每日不到0.2立方公尺。
- 歐盟委員會經濟委員：歐盟對俄羅斯全面停氣『已做好充分準備』。德國經濟和氣候保護部發表聲明說，目前天然氣市場形勢十分緊張，但德國的天然氣供應仍有保障。德國天然氣存儲設施儲備量已達84.3%，10月份存儲量達到85%的目標預計可以在9月初實現。 但是，在俄氣供應中斷、其他替代氣源又無法快速彌補之際，今年冬天的天氣將成為歐洲能源危機的關鍵。英國一家諮詢公司表示如果歐盟在冬季之前完全填滿其儲氣設施，這些儲量在最好的情況下可保證大約三個月的使用量。
- 全球第二大、歐洲最大鋼鐵集團安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）發佈公告稱，將在未來幾個月裡部分關閉兩座德國工廠的產能。劇烈波動的能源價格和經濟前景不確定性是公司作出這項決定的背景。過去安賽樂米塔爾都是全球最大鋼鐵製造商，直到2020年被寶武鋼鐵集團超過。安賽樂米塔爾德國公司CEO表示，高昂的天然氣和電力成本對公司的競爭力造成了沉重負擔，而德國聯邦政府計劃於10月增加的燃氣稅則會進一步令公司承壓。
- 蘋果秋季新品發表會9月7日登場 iPhone 14 等新品將亮相 。
蘋果預計在美國時間 9 月 7 日上午 10 點 (台灣 9 月 8 日凌晨 1 點)，舉辦秋季新品發表會，市場預期，除了 iPhone 14 等系列新品將亮相，其他如 Apple Watch Series 8、Apple Watch Pro、第二代 AirPods Pro、第十代 iPad、升級版 iPad Pro、Mac Pro 都可能問世。市場預估iPhone14有可能調漲100美金左右。
- 財政部 7 日將公布 8 月進出口統計，在蘋果新機、高效能運算與車用電子等需求支撐下，預估 8 月出口值上看 442 億美元，將呈現連續 26 個月正成長，有望擠進歷年前三大，甚至改寫新高。
根據財政部先前預估，8 月出口值規模約落在 427 億到 442 億美元，以高推估 442 億美元來看，8 月出口有機會超越今年 3 月的 435 億美元的單月歷史新高紀錄。
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