啟發盤勢｜指數回落萬五 進場避開這族群

中國本土疫情再起，美國擴大限制 AI 晶片供貨給中俄，諸多利空消息影響之下，美股周四（1 日） 開低。儘管美債殖利率持續攀升，但大型科技股吸引一些逢低逢低資金回流，四大指數收盤漲跌互見。道瓊收紅近 150 點，標普漲 0.3%，終止連跌四天的頹勢。輝達猛跌 7.67%，台積電 ADR 下跌逾 2%，費半大跌 1.92%，那指收低 0.26%，連續第五個交易日跌勢。

中國大陸疫情再起，成都下令封城，恐將影響台產業鏈，要持續觀察。台股昨（1）日開低走低，不僅失守萬五大關，並回到所有均線之下起伏，盤中跌點一度擴大至超過300點，加權指數達近月最低14,773.19點，盤面上由光電與櫃買生技族群支撐盤勢。加權指數下跌293.58點收14,801.86點，成交量2,305億元；科技權值股成壓盤主力，台積電（2330）表現疲軟，下跌14.5元收490.5元。

聯發科（2454），聯電（2303），力積電（6770），台達電（2308）等股，表現同步轉弱，聯發科下跌近3%，股價也一度創近月最低643元，跌19元收648元。

台股表現疲弱，是受到外資賣超影響，若投資人想逢低進場，建議避開已經漲多的生技醫療族群，而近期具有利多消息的光電、面板族群，則可衡量自身現金與持股水位，適量布局。

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